Vikersund søker om skiflygings-VM

Vikersund presenterte søknaden for ledelsen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) under høstmøtet i Zürich. Tildeling skjer på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas 17. mai 2018 skriver Buskerud Fylkeskommune. Dersom Vikersund blir tildelt VM i 2022, vil det også bli arrangert et prøve-VM i 2021.