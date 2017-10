Tror penger er fra bankinnbrudd

Politiet tror pengene som er funnet etter innbruddet på Sparebank 1 på Gol i går, stammer fra banken. Pengene ble funnet i den svenskregistrerte bilen som de to siktede stakk fra stedet i. Det er foreløpig ikke kjent hvor store verdier det er snakk om. Mennene i 30-årsalderen framstilles for varetektsfengsling i dag, siktet for grovt tyveri.