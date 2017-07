Tap for MIF

Mjøndalen måtte se seg slått 2-1 mot serieleder Bodø/Glimt på Isachsen stadion lørdag kveld. Gjestene fra nord fikk to mål i første omgang, og da holdt det ikke at Ousseynou Boye reduserte for hjemmelaget to minutter før full tid. Mjøndalen ligger nå på 7. plass i 1. divisjon.