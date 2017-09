Starter arbeidet med nytt lokallag

Arbeiderpartiets lokallag i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker starter nå arbeidet med å finne en som kan bli deres ordførerkandidat til neste kommunevalg. Leder for Drammen Ap, Dag Ebbestad, sier at de starter planleggingen av et nytt lokallag for de tre kommunene som slår seg sammen fra 2020.