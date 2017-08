Slo etter biler med laptop

Søndag formiddag fikk politiet en rekke meldinger om at en mann stod utenfor lensmannskontoret i Nedre Eiker og ropte og skrek. Rett ved går E 134 og ikke lenge etterpå hadde mannen beveget seg ned på veien.

– Han stod midt i veien og var selvfølgelig til stor fare for bilister og han selv. Mens han var der slo han etter alle bilene som passerte med en laptop, forteller operasjonsleder for politiet, Erik Gunnerød.

Ville komme seg vekk

Bilistene som oppdaget mannen skjønte fort at her var det best å komme seg unna. Det var det ikke alle som klarte. En kvinne i en leiebil ble truffet og et av sidevinduene på bilen ble knust.

– Hun var en av de mange som ringte oss og var nærmest i sjokk, og det skjønner jeg jo, sier Gunnerød.

Fra første melding om mannen til han var tatt hånd om av politiet gikk det 12 minutter.

Mannen, som er i midten av 40-årene, er kjent fra politiet fra før og har ikke vært i stand til å fortelle noe om hvorfor han angrep bilene. Han er nå anmeldt for skadeverk.