Sliter med underskudd

Skisprinten har vært et eventyr for Drammen i snart 15 år, men underskuddet har vokst hvert år, skriver Drammens Tidende. Ifølge arrangørene ligger det an an til et underskudd på rundt 600.000 kroner. Konnerud Idrettslag får likevel sine dugnadspenger.