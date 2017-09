Siktet for overgrep mot barnebarn

En mann i 70-årene er siktet for seksuell omgang med et barnebarn, skriver Laagendalsposten. Politiadvokat Hildegunn Teigen sier overgrepene skal ha foregått over tid. Siktedes advokat, Annie Bratseth, sier mannen ikke innrømmer skyld etter siktelsen.