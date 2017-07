Siktet for å smugle mennesker

En mann fra Kongsberg er sikta for å smugle mennesker fra Syria til Norge og politiet etterforsker nå et mulig nettverk, skriver Laagendalsposten. I april ble to menn fra Drammen og Kongsberg sikta i saken. Disse har sittet flere uker i varetekt, men er løslatt mens den omfattende etterforskningen fortsetter.