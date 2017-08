Protester mot riveplaner

Riving av vernede hus for å gi plass til en ny idrettshall, møter stor motstand i Kongsberg, skriver Laagendalsposten. Mange ønsker seg hall ved ny skole på Vestsiden, men skolegården blir for liten dersom de to husene får stå. Partiet Rødt vil ikke støtte riving når saken skal behandles i kveld.