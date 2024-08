Saken oppsummert: • Professor Jörn Klein ved Universitetet i Sør Øst-Norge mener at covid-19 er farligere enn influensa, spesielt for eldre og sårbare grupper.

• Mange eldre velger å droppe oppfriskningsdosen av koronavaksinen, noe som kan være svært risikabelt.

• Nyere forskning viser at covid-19 utgjør en alvorlig helsetrussel, ikke bare i den akutte fasen, men også på lang sikt.

• Professor Klein mener covid-19 kan føre til alvorlige komplikasjoner som lungeskade, blodpropp, og "long covid".

• Immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener det er for tidlig å fastslå at covid-19 er en farligere sykdom enn influensa.

• Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret viser en tydelig nedgang i antall vaksinasjoner, spesielt blant de i alderen 65–74 år. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Covid-19 er mye farligere enn influensa, spesielt for eldre og andre sårbare grupper, sier professor i smittevern ved Universitetet i Sør Øst-Norge, Jörn Klein.

I fjor ble det registrert 1546 såkalte covid-19 assosierte dødsfall. De aller fleste som ble rammet, var eldre enn 70 år.

– Studier har vist at boosterdoser har redusert dødeligheten betydelig i denne aldersgruppen, sier Klein.

Jörn Klein er professor i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sør Øst-Norge. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

– Høyere dødsrisiko

Han mener nyere forskning etterlater liten tvil om covid-19 fortsatt utgjør en alvorlig helsetrussel for mange. Ikke bare i den akutte fasen, men også i det lange løp.

– I en annen studie gjort på amerikanske militærveteraner, fant forskerne at de som ble innlagt med covid-19, hadde 51 % høyere sannsynlighet for død over en oppfølgingsperiode på 18 måneder, sammenlignet med de som ble innlagt med influensa, sier Klein.

Professoren peker på at covid-19 kan føre til alvorlige komplikasjoner som lungeskade, blodpropp, og «long covid».

Ifølge Klein er koronaviruset mer smittsomt, og fører til flere sykehusinnleggelser. Likevel mener han at det er viktig for eldre å også vaksinere seg mot influensa.

– Det er ikke nødvendigvis en prioritering mellom covid- og influensavaksinen. Begge vaksiner er viktige for denne aldersgruppen. Å ta begge vaksiner gir beskyttelse mot to alvorlige virusinfeksjoner, og kan redusere risikoen for komplikasjoner, sykehusinnleggelse, og død, sier han.

– Undervurderer influensa

Immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, mener det for tidlig å fastslå at covid-19 er en farligere sykdom enn influensa.

– Jeg synes det er vanskelig å bare se på enkeltstudier. Det er ikke nok troverdig data til å sammenligne disse sykdommene. Jeg stiller meg avventende til dette inntil vi får en endelig konklusjon, sier Grødeland.

Immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther

Hun mener vi har en tendens til å undervurdere influensa, og peker på at sykdommen i enkelte år kan koste opp mot 1700 nordmenn livet.

– Vi har også sett en økning i hjertesykdom i befolkningen etter slike epidemier, sier immunologen.

Grødeland mener det likevel er viktig for eldre og utsatte grupper å vaksinere seg mot korona.

– Spesielt hvis du ikke har vært smittet nylig. Har du vært syk med covid-19 de siste seks månedene, har du en grunnleggende beskyttelse, mener Grødeland.

Færre tok vaksinen

Høsten nærmer seg med stormskritt, og for mange eldre over 65 år betyr det nok en boosterdose mot koronaviruset. Også i år anbefaler Folkehelseinstituttet alle over 65 år, og de med underliggende sykdommer om å ta den oppdaterte vaksinen.

Men langt fra alle velger å beskytte seg mot sykdommen.

Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret viser en tydelig nedgang i antall sprøytestikk, spesielt blant de i alderen 65–74 år.

I fjor ble kommunene for første gang oppfordret til å tilby vaksine mot influensa og korona samtidig. Denne oppfordringen blir gjentatt i år.

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Foto: Torstein Bøe

– Erfaring viser at de kommunene som fikk etablert tilbud om samvaksinasjon fikk høyest oppslutning for både korona- og influensavaksine, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

Han mener det er det flere forhold som kan forklare nedgangen.

– Det ene er tilgang og organisering i kommunene. Noe annet er at en del kan ha vært smittet allerede før vaksinering, og dermed har fulgt anbefalingen om å utsette vaksinasjon, sier Berg.

Han tror også mange kan være usikre om hvor mange doser de skal ta.

– Informasjonskampanjen fra FHI nå i høst og informasjon fra kommunehelsetjenesten skal bidra til å gjøre anbefalingene så godt kjent som mulig, sier Berg.