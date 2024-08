– Jeg hoster og hoster til jeg ikke har lungekapasitet til å hoste mer. Og da skjer en av to ting. Enten så kaster jeg opp, eller så slutter jeg å puste, forteller Henriette Borchgrevink fra Drammen.

Hun ble smittet av kikhoste i begynnelsen av juni, men er fortsatt ikke frisk.

Henriette Borchgrevink brukte forstøver for å lindre plagene. Foto: Privat

– Uansett hvor mye du prøver å trekke pusten inn, så er det akkurat som noen har lagt et lokk på strupelokket ditt. Som gjør at det kommer verken lyd eller noe. Og da kommer redselen. Redselen for ikke å få puste igjen. Du hoster til du besvimer, forteller Borchgrevink.

Hun forteller om søvnløse netter, dødsangst og utmattelse som har vart i mer enn 70 dager.

– Den første gangen jeg ikke fikk puste, da tok jeg tak i mobilen og tastet inn 113. For da var jeg sikker på at jeg faktisk skulle dø. Det høres skikkelig teit ut. Men jeg fikk ikke puste, forteller Borchgrevink.

Kraftig smitteøkning

Henriette er ikke alene. Tusenvis av nordmenn får sykdommen hvert år. En rekke europeiske land rapporterer om en kraftig økning i kikhoste, som også kalles «hundredagershoste». Norge er intet unntak.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er det hittil i år registrert 3814 nye smittetilfeller, det høyeste tallet på mer enn ti år. Bare i løpet av juli og august har 1645 nordmenn fått påvist sykdommen.

Smittevernoverlege Einar Sagberg ber alle som får symptomer på kikhoste, om å teste seg. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi så at forekomsten av kikhoste nesten var på null under pandemiårene. Det kan være at vi har bygget en immunologisk gjeld i befolkningen, som gjør at mange flere blir mottakelige, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen.

Han oppfordrer alle som får symptomer på kikhoste, om å teste seg. Blir du smittet, haster det å få behandling.

– Innen to til tre uker kan det være aktuelt å gi en antibiotikakur, som kanskje kan mildne eller dempe forløpet litt, sier Sagberg.

Før og etter: Bildet til venstre viser Henriette Borchgrevink da kikhosten var på sitt verste. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Dramatisk for familien

Også datteren og ektemannen til Henriette ble smittet, men ingen av dem ble så syke som henne.

Utslått: Henriette var sengeliggende i en hel uke da hun ble smittet av kikhoste. Foto: Privat

– De fikk behandling med antibiotika tidlig, og kom seg unna med mildere symptomer, forteller hun.

For familien har sykdommen vært dramatisk.

– Jeg havnet på legevakta. Mannen min turte ikke å ta meg med hjem igjen før han hadde forsikret seg om at jeg ikke døde når jeg fikk hosteanfallene, forteller Henriette.

Legen beroliget med at selv om hun hoster til besvimelse, er det ingen fare for livet.

Dette er kikhoste: Kikhoste defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Sykdommen forårsakes av bakterien Bordetella pertussis, og er svært smittsom.

De første symptomene er rennende nese, hoste og eventuelt feber i en ukes tid. Deretter kommer en sykdomsperiode på flere uker der en har kraftige hosteanfall med kiking (kraftig innpust etter hosteanfall) og eventuelt brekninger.

Sykdommen regnes ikke som spesielt farlig for friske voksne. Spedbarn er mest utsatt for alvorlig forløp av kikhoste, og kan i sjeldne tilfeller dø på grunn av alvorlige komplikasjoner av infeksjonen eller ved at de slutter å puste under hosteanfallene.

Alle norske barn får tilbud om kikhostevaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Voksne anbefales å revaksinere seg hvert 10 år.

Alle undersøkelser og behandling av kikhoste er gratis, og dekkes av folketrygden. Kilde: Helsenorge/FHI

– Ta vaksinen

Alle barn og gravide får tilbud om vaksine mot kikhoste. Mange er ikke klar at også voksne bør revaksinere seg, senest etter 10 år.

Henriette Borchgrevink oppfordrer alle som trenger det, til å revaksinere seg mot kikhoste. Foto: Jan-Erik Wilthil / DKBU

– Jeg trodde oppriktig at det var en barnesykdom, og at det er ikke noe videre vaksinasjonsprogram for voksne. At den vaksinen kun virker i fem til ti år, det har jeg aldri fått med meg, sier Borchgrevink.

Etter mer enn to måneder, er hun endelig på bedringens vei. Nå oppfordrer hun alle som trenger det om å gjenoppfriske vaksinen.

– Gå inn på Helsenorge og bestill time. Denne sykdommen vil du ikke ha, sier hun.