Politiet beklager

Politiet har hatt en travel natt i Drammen natt til søndag. Det har ført til at politiet ikke har klart å oppsøke steder der folk har klaget på støy fra naboer. Operasjonsleder Christian Gulli sier til Drammens Tidende at de beklager at de ikke har kommet, men at de har måtte prioritert Drammen sentrum for å unngå voldhendelser der.