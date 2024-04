Nå er isen spesielt farlig: Knut Johan har gått gjennom isen tre ganger

Norske myndigheter har en nullvisjon mot drukning. Da er også tryggheten på islagte vann viktig, ikke minst når isen er i ferd med å slå sprekker.

Og akkurat nå er det skummelt mange steder i landet.

– Hvis du først har gått gjennom på våren, da har du et stort problem, sier senioringeniør Ånund Kvambekk i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Jeg hadde flaks

Knut Johan Ruud i Buskerud jeger- og fiskerforbund har gjort nettopp det.

– Den siste gangen var det sånne forhold som nå, det var på vårisen. Jeg var på vei inn mot land, og tråkket rett gjennom, sier Ruud.

Han slo ut armene, og havnet ikke helt under isen.

– Jeg hadde flaks, jeg kunne like gjerne ikke kommet meg opp.

– Ble du redd?

– I det øyeblikket det knaker og du kjenner at det ikke er noe under deg, da blir du redd. Jeg ble i hvert fall livredd. Du rekker å tenke veldig mye.

Knut Johan Ruud har gått gjennom isen tre ganger. Nå har han lært, og er mer forsiktig. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Is uten bæreevne

Ånund Kvambekk i NVE forteller hva som skjer med isen på våren:

– I lavlandet på Østlandet og langs kysten hele veien oppover til og med Nordland, er våren på vei. Da omgjøres stålisen til noe som kalles for våris eller stavis. Det vil si at den mister hele krystallstrukturen som binder isen sammen, og det blir til noen vertikale staver som fortsatt er tjukk is, men nesten helt uten bæreevne, sier Kvambekk.

– Isen er så råtten at du kan trå gjennom en halvmeter, sier Ruud.

På Varsom.no publiserer NVE en ukentlig oversikt over hvor i landet det er farligst. Slik er status nå:

NRK forklarer Hvor er det farligst is nå? Hvor er det farligst is nå? Generelt Det er snøsmelting og høy vannføringen i elvene. Elveisen svekkes raskt, men også på innsjøene svekkes isen der vannet strømmer under isen. Det er særlig innløp, utløp og trange sund som påvirkes. De svake områdene øker i størrelse, og siden smeltingen skjer fra undersiden kan det være vanskelig å oppdage. Ser man en åpen råk, så kan man på denne årstiden gå gjennom isen mange meter før man kommer dit. Hvor er det farligst is nå? Østlandet og Agder Det er vårforhold under 400-600 moh i regionen. Vær derfor svært varsom ved ferdsel på is i lavlandet. Høyere opp er isen stort sett farbar. Hvor er det farligst is nå? Sør- og Vestlandet Det er stort sett isfritt under 300-500 moh. På snøfri is har vårisdannelsen startet. Vi regner isen som farbar over ca. 500-700 moh. Grensen er høyest i sør og i ytre strøk. Hvor er det farligst is nå? Møre, Romsdal og Trøndelag Det er stort sett isfritt under 100-300 moh. På snøfri is har vårisdannelsen startet. Vi regner isen som farbar over ca. 200-500 moh. Grensen er høyest i ytre strøk vest i regionen. Store og mellomstore vann i lavlandet er svært usikre. Hvor er det farligst is nå? Nord-Norge Etter en mild periode med snøsmelting og mye overvann på vann under 100-200 moh på kysten, er det nå kaldere og mye av overvannet fryser til is. Lengst i sør er de lavestliggende kystvannene snøfrie og vårisdannelsen har startet. Noen vann er allerede isfrie. I indre strøk og i høyden er vannene ennå farbare, og problemet med overvann avtar med høyden Forrige kort Neste kort

Den skumleste isen

Siden høsten 2006 har 584 personer gått gjennom isen i Norge. 66 av dem mistet livet.

Så langt i år har ingen mistet livet. Det verste ulykkesåret i perioden var vinteren 2020/21. Da døde ni personer.

Det er færre ulykker på denne tida av året, men når det først går gærent, er risikoen stor for at liv går tapt.

– Det er fryktelig vanskelig å komme seg opp igjen, og du bare kaver deg innover. Etter ti minutter er du helt utkjørt, sier Kvambekk.

Ellers i året omkommer 5–10 prosent av dem som går gjennom isen. På vårisen er det tallet hele 25 prosent.

Mørk is = farlig is

– Hva er det folk kan se etter å sjekke, hvis de har lyst til å bevege seg ut på isen?

Senioringeniør Ånund Kvambekk i NVE.

– Hvis isen ser veldig mørk ut, bør du absolutt ikke gå ut. Inne i de vertikale strukturene i isen, fylles det vann, og da er den farlig.

NVE-ingeniøren har ellers disse tipsene:

Normalt sett svekkes isen mest ovenfra. Slå med for eksempel en øks. Du bør ha minst 10 centimeter med is, som du må jobbe hardt for å hogge gjennom. Hvis det er god is på 10 centimeter eller mer, så er det bærbart.

Ta også hensyn til at det kan smelte nedenfra, særlig på grunne vann og nær alle bekkeinnløp – steder med strøm under isen. Smelting nedenfra er vanskelig å vurdere.

Etter kalde netter kan isen være ganske fast på morgenen. Når sola får tak og det blir varmere utpå dagen, kan bæringen være borte. Da kan du få problemer med å komme deg inn igjen om du er langt ute på vannet.

Skal du først utpå der, bør man være flere sammen, og ha med tau eller kasteline. Husk også ispigger rundt halsen.

Les flere råd på Isskolen på Varsom.no.

Knut Johan Ruud ser ut på Garsjø i Lier. Sola skinner, og han er fristet, men tar ikke sjansen.

– Du må være relativt religiøs for å gå ut her. Det er kjempegøy å fiske på isen, men jeg tror ikke det er en abbor her ute det er verdt å gå gjennom for.