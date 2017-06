Mor til avdød 17-åring ber ungdommen slutte med hevntanker

– Det er kjent at det er mye rykter rundt denne saken og også om dette med mulig hevn, sier familiens bistandsadvokat Knut Austad.

Politiet har hele tiden hatt tett kontakt med både familien til den avdøde og til de to guttene som er siktet i saken. Leder for forebyggende avdeling hos politiet i Drammen, Geir Oustorp, har sagt til NRK at han forstår at det er mye frustrasjon og sinne i ungdomsmiljøet, men han manet ungdommen til å la politiet gjøre jobben sin.

Leder for forebyggende avdeling hos politiet i Drammen, Geir Oustorp. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Oustorp la ikke skjul på at politiet fryktet hevnaksjoner.

– Ønsker ikke at andre skal oppleve det samme

Da familien torsdag ble kjent med resultatet i den foreløpige obduksjonsrapporten, kom moren til den avdøde 17-åringen med en oppfordring.

– Moren sa noe om det på møtet i går, og jeg har fått godkjennelse fra henne til å videreformidle det. Hun ønsker ikke at noen skal oppleve det samme som hun gjør nå. Familien har ikke noen hevntanker, forklarer Austad.

– Betyr det at de ber ungdommen om å dempe gemyttene?

– Ja, det er riktig. Det var vel også litt av hensikten med møtet hos politiet. Politiet fikk også bekreftet at mor og familien ikke har noen sånne tanker.

Venner av 17-åringen la tidligere denne uken ned blomster til minne om kameraten som døde. Foto: Anders Nielsen / NRK

Ungdomsmiljøet på Konnerud har vært sterkt preget av dødsfallet, og flere skal ha gitt uttrykk for at de ønsker hevn mot de to siktede guttene. Nå håper politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten skal dempe aggresjonen.

– Jeg håper og tror at ungdommene i Drammen forhåpentligvis vil redusere sitt aggresjonsnivå mot de to siktede, sier påtaleansvarlig hos politiet i Drammen, John Ivar Johansen til NRK.

Vurderer redusert siktelse

Gutten ble innlagt på Ullevål sykehus etter en fest på Konnerud i Drammen i pinsehelgen. Da hadde han store skader, og han lå flere dager i koma på sykehuset. Mandag bekreftet jourhavende jurist ved Drammen politistasjon, Vibeke Martins, at 17-åringen døde på sykehuset.

To jevnaldrende gutter ble raskt siktet i saken. Politiet mistenker at 17-åringen tok narkotika og at han var involvert i en voldsepisode.

Fredag var det minnestund på skolen til 17-åringen.

– Obduksjonsrapporten sier at det ikke er funnet noen helt konkret dødsårsak på nåværende tidspunkt, men fornærmede har skader som er forenlig med stump vold, men den stumpe volden alene ikke gir livstruende skader, sier Johansen.

Rettsmedisinerne mener altså at de to siktede guttene ikke har påført 17-åringen livstruende skader. Det kan føre til at siktelsen mot de to reduseres.

– Vi vurderer å endre siktelsen til de to fra grov kroppsskade til grov kroppskrenkelse, sier Johansen.