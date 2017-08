Mjøndalen tjener uventet godt

MIF tjener uventet godt i år etter at A-laget ble klart for kvartfinale i cupen. I totalbudsjettet på 30 millioner kroner skulle bare noen hundretusener komme fra cupspill. Men hittil har cupsuksessen skapt rundt to millioner i inntekter, ifølge MIF.