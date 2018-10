Mann funnet død i Vestfossen

Politiadvokat Torje Arneson bekrefter overfor NRK at politiet har sendt teknikere til Vestfossen.

– Jeg kan bekrefte at vi er på en adresse i Vestfossen etter at vi fikk melding om dødsfallet rett før klokka 17 mandag ettermiddag.

Politiadvokat Torje Arneson Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Politiet ble varslet av ambulansetjenesten som rykket ut etter å ha blitt oppringt fra huset.

Arneson sier at omstendighetene rundt dødsfallet gjorde at politiet rykket ut, men han vil ikke si hva slags omstendigheter som gjorde at politiet vurderte at det er grunnlag for å etterforske.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med noen opplysninger i forhold til dødsårsak.

Sperret av området

Ifølge NRKs fotograf på stedet har politiet holdt på med undersøkelser i huset fra 17-tiden mandag.

Politiet har sperret av et området rundt huset.

Ingen andre er skadet og ingen er pågrepet i saken, sier Arneson.

Foto: Vegard M. Aas / Presse 3.0