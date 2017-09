Mange stiller opp på leiteaksjon

Laurdag samla det seg ei stor gruppa menneske for å leita etter Tom Rune Hagen, som har vore sakna frå Uvdal sidan 30. juli. Leiteaksjonen fortset i morgon, og aksjonsleiaren seier til Laagendalsposten at dei ønske at flest mogleg hjelper til. Foreløpig har ein ikkje gjort nokon funn i Uvdal.