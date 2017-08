Må betale for oppryddingen

Etter at studentene i Kongsberg i går hadde rebusløp der de kastet fargepulver på hverandre, får de nå trolig regningen for oppryddingen, skriver Laagendalsposten. I dag lå det et tjukt lag med fargepulver i byen. Bernt Søraa i kommunen sier at de var enige om at de skulle rydde opp.