Knuste ruter og brøyt seg inn i ni BMW-er

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 9 onsdag morgen.

Det var knust ruter på flere biler. Foto: Ole Edvin Tangen

De sendte en patrulje til stedet for å foreta åstedsundersøkelser, og melder at de ønsker tips fra publikum som kan ha sett noe.

Ringerikes Blad skriver at tyvene skal ha stjålet airbager og ratt fra ni biler som har stått parkert ute.

I oktober 2016 kunne NRK fortelle at det siden juni samme år hadde vært over 200 BMW-innbrudd i Sør-Norge, der proffe tyver tar seg inn i bilene og stjeler verdifullt utstyr som for eksempel ratt, navigasjonsanlegg og airbager.

Ifølge politiet var det da et åpenbart stort marked for denne typen tyvgods.