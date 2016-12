Pågripelser etter BMW-innbrudd

– Det er pågrepet to personer. De ble pågrepet på lørdag og er begge siktet for flere innbrudd i bil her i Drammens-området, sier politioverbetjent Jan Henrik Håkestad til NRK.

Jan Henrik Håkestad, politioverbetjent ved Drammen politistasjon. Foto: Vegard M Aas / NRK

De to ble ifølge politiet pågrepet i Sandefjord og politiet setter de i sammenheng med tyverier fra biler i Drammen og andre steder på Østlandet.

– Politiet har hatt miljøet under oppsikt. Sist lørdag ble to personer fulgt til flyplass og pågrepet. De er begge varetektsfengslet for fire uker. Begge er litauiske statsborgere og var på vei til Litauen da de ble tatt, sier Stig Vasbø i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Foreløpig har vi en jobb å gjøre i forhold til hvor mange innbrudd vi kan klare å knytte disse to til. Vi får se hva etterforskningen kan bringe av resultater etter hvert, sier Håkestad og legger til:

– Vi kan nok ikke garantere at dette var siste spikeren i kista for denne typen virksomhet. Men vi har et håp om at dette vil bidra til å dempe aktiviteten på disse bilinnbruddene.

Rattet og annet utstyr ble stjålet fra denne BMW-en i Bergen. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Tre pågrepet i Litauen

Politiet har tidligere uttalte at de samarbeider med både politiet i Sverige og land i Øst-Europa for å utveksle erfaringer og komme opp med tiltak.

Ifølge politiet har dette samarbeidet båret frukter. For noen dager siden ble tre personer pågrepet av politiet i Litauen. Disse ble pågrepet med deler som stammer fra innbrudd i de norske BMW-ene.

– Vi jobber for å ta aktørene som står bak slike tyverier. Slike saker prioriteres fordi dette rammer mange og skaper utrygghet, sier Vasbø.

Har stjålet for over 24 millioner kroner

I november kunne NRK fortelle at det er registrert over 200 innbrudd i BMW-er registrert i Sør-Norge siden sommeren. Da ble det begått nye innbrudd nesten hver natt.

Stig Vasbø, politioverbetjent og leder for etterretning- og vinningsavsnittet på Majorstua politistasjon. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– I gjennomsnitt er det tatt verdier for litt over 100.0000 kroner i hver bil. I alt tror jeg vi nærmer oss 24 millioner kroner i forsikring, både i hva det koster for å skaffe nytt utstyr og i reparasjoner, sa politioverbetjent Stig Vasbø ved etterretning- og vinningsavsnittet i Oslo politidistrikt til NRK den gangen.

Tyvene skal være såkalte mobile vinningskriminelle, altså personer med liten tilknytning til Norge og som kommer hit i grupper utelukkende for å utføre ulike former for vinningskriminalitet, for deretter raskt å forlate landet med utbyttet.