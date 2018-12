Hopptalentet Thea Sofie Kleven er død

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag.

Thea Sofie Kleven var med i en satsing fram mot OL i Beijing i 2022. Hun presenterte Gjerpenkollen og Kollenhopp.

– Hele hoppfamilien er i sorg etter Theas bortgang. Våre tanker går først og fremst til familien, sier hoppsjef Clas Brede Bråten i Skiforbundet i pressemeldingen.

– Samtidig er det viktig for meg at vi gjør alt for å ivareta lagvenninner og støtteapparat. Det er satt inn ekstra ressurser for å hjelpe et lag i stor sorg. Dette har gått sterkt inn på oss alle, og aller tøffest har hoppjentene det, fortsetter han.

Kleven var spådd en lysende karriere, sier hoppsjefen.

– Vi vil aldri glemme Thea. Hun var med i vårt «Prosjekt-2022» og hadde en lys framtid i hoppbakken. Thea hadde alle forutsetninger for å bli en hopper av internasjonalt format, og hennes deltakelse i verdenscupen vitner om hvor stor tro vi hadde på Gjerpenkollen-hopperen. Nå ber jeg om at hoppfamilien får fred i en høytid som er blitt veldig annerledes for oss.

Skiforbundet opplyser at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer fra ledere, trenere eller utøvere i forbundet.