Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sjukehusa i Vestre Viken er dei einaste i Noreg som bruker kunstig intelligens (KI) i røntgenanalyse.

Bruken av KI har redusert ventetida for pasientar betrakteleg, og har spart over 100 døgn ventetid sidan oppstarten i august 2023.

KI har potensial til å analysere 39.000 pasientar årleg ved Vestre Viken sjukehus.

Bruken av KI har også spart sjukehuset for 15 legekonsultasjonar per dag, noko som har betra ressursbruk og økonomi.

Vestre Viken planlegg å utvide bruken av KI til andre område, som vurdering av MS-pasientar.

Vestre Viken har fått i oppdrag av Helse Sør-Aust å dele sin erfaring med KI med andre helseføretak. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste fra OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– Eg snubla i lissene på skoa.

– Trur du at du har brekt noko?

– Eg veit ikkje. Men det gjer vondt i foten.

8 år gamle Emilie Johansen Geirholt er på Drammen sjukehus med mor Marthe Johansen Brentebråten og far Ole Anders Geirholt etter eit uhell.

Nå må foten røntgenfotograferast for å bekrefte eller avkrefte brot.

Ved bruk av KI-teknologi er svaret klart i løpet av to minutt. Slik var det ikkje før.

KI ved sjukehusa i Vestre Viken Ekspander/minimer faktaboks 29. august 2023 tok Bærum sjukehus i bruk KI ved klinisk drift

18. oktober følgde Kongsberg sjukehus opp

13. november var KI-bruken eit faktum ved Drammen sjukehus

11. desember hadde også Ringerike sjukehus tatt kunstig intelligens i bruk

12. desember var KI i klinisk drift ved Hallingdal sjukestugu FØR: Hvis du har pådratt deg eit kraftig overtråkk og mistenker brot i ankelen, blir du i dag sendt på legevakta eller akuttmottaket. Du blir sittande og vente ei god stund, og så kjem ein lege for å sjå på foten. Ein radiograf tar eit røntgenbilde, og så må du vente igjen, til bildet er gjennomgått. NÅ: Med KI-teknologien blir bildet umiddelbart sendt gjennom eit program, og svaret er klart etter berre to minutt.

Kunstig intelligens har analysert 10.000 pasientar

Etter at sjukehusa i Vestre Viken i fjor haust tok i bruk kunstig intelligens for å analysere røntgenbilde, har pasientane blitt sparte for over 100 døgn ventetid.

Dette er berre starten.

– Potensielt kan kunstig intelligens analysere 39.000 av pasientane våre årleg, seier Line Tveiten, implementeringsleiar i Vestre Viken helseføretak.

Line Tveiten i Vestre Viken helseføretak. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Helseføretaket som inkluderer Bærum, Drammen, Hallingdal, Kongsberg og Ringerike sjukehus, servar om lag 500.000 pasientar.

Per nå har Vestre Viken analysert 10.000 pasientar. Av dei er 2.600 sendt heim, utan ytterlegare tilsyn.

– Med tanke på ventetid for pasientar så har vi totalt sett nå spart 115 døgn sidan oppstart i august i fjor, legg Tveiten til.

Å få sleppe å sitte i kø i timevis, i uvisse – med forslått og kanskje til og med brekt arm eller bein – det merkar pasientane godt.

– Mange er overraska over at det går så fort. Dei kan reise heim om det ikkje er gjort funn. Då slepp dei den loopen ned gjennom mottak, seier radiograf Elin Kind Høydahl.

Radiograf Elin Kind Høydahl. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Sparer 15 legekonsultasjonar per dag

Anders Debes, fagdirektør i Vestre Viken, seier at kunstig intelligens er eit godt verktøy.

– Det har spart oss for 15 legekonsultasjonar per dag sidan oppstarten. Det at vi kan bruke ressursane våre betre, gir oss også høve til å tene pengar på annan aktivitet.

– Vi må bruke ressursane våre på ein best mogleg måte, og då er kunstig intelligens eit godt verktøy, seier fagdirektør i Vestre Viken, Anders Debes. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Kor unikt er dette i Noreg?

– Vi er, så vidt vi veit, det einaste føretaket i Noreg som har tatt dette i klinisk bruk.

Null brot, diplom og bukett

Foten til Emilie er røntgenfotografert.

Bildet blir sendt anonymisert og kryptert til Belgia, og snaue to minutt seinare kjem resultatet, analysert av KI.

Radiograf Beata Løken tar røntgen av Emilies fot. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Heldigvis var det ikkje brot. Ikkje nok med det, fleire gode nyheiter følger.

Fagdirektør Debes vender seg til den åtte år gamle jenta som trippar utolmodig med litt vond fot og nok mest av alt vil reise frå sjukehuset. Men først:

– Du er i dag pasient nummer 10.000 som får undersøkt bilda med KI, seier han og overrekker blomstrar og diplom.

Fagdirektør gir blomstrar til Emilie mens far Ole Anders Geirholt og mor Marthe Johansen Brentebråten kanskje er mest glade for at det ikkje var brot i foten til veslejenta. Foto: Tordis Gauteplass

Skal hjelpe andre sjukehus i Noreg

Nesten 40.000 pasientar i Vestre Viken vil altså bli sjekka og analysert av KI ved mistanke om brot. Samtidig skal kunstig intelligens nå blir tatt i bruk på fleire område i helseføretaket.

– Neste steg er å ta i bruk ein applikasjon der ein vurderer MS-pasientar. Da blir det tatt MR av hovudet, og ein kan sjå om det har komme utvikling av sjukdommen, seier implementeringssjef Line Tveiten.

Fleire sjukehus vil følge etter.

– Vi har fått i oppdrag av Helse sør-aust å dele erfaringa vår med innføring av KI, og skal då hjelpe dei andre føretaka med å komme like langt som oss, avsluttar Anders Debes.

