Frykter hevnaksjoner

Politiet frykter hevnaksjoner etter at en 17 år gammel gutt døde etter en fest i Drammen.To gutter er siktet for vold, men det er ikke avklart om det er volden eller narkotikabruk gutten døde av. Ifølge politiet er det mye sinne i ungdomsmiljøet i byen.