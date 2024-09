Det israelske militæret bekrefter overfor danske Information at F-35-fly deltok i angrepet på flyktningleirene i Al-Mawasi i Gaza 13. juli som skal ha drept 90 personer.

Kongsberg Gruppen er en av flere nordiske selskap som bidrar til produksjonen av kampflyene.

ISRAELSKE F-35-FLY I LUFTA: Israel er nå i en prosess der de skal få utlevert 75 F-35-fly fra USA. Kongsberg Gruppen er en av flere norske selskap som bidrar til produksjonen av kampflyene. Foto: IDF

Det norske selskapet etablerte et samarbeid med den amerikanske produsenten bak F-35 kampflyene, Lockheed Martin, allerede i 2008.

NRK har tatt kontakt med Kongsberg Gruppen, som ikke svarer på NRKs spørsmål om de kan bekrefte eller avkrefte om israelske kampfly inneholder deler produsert av dem.

Les hele svaret deres lenger nede.

Mer enn 300 personer skal i tillegg ha blitt skadet i angrepet på området som israelske myndigheter tidligere hadde omtalt som en «humanitær zone».

Israelske myndigheter hevder angrepet også drepte Hamas-toppen Mohammed Deif.

Han blir ansett som arkitekten bak angrepet 7. oktober, der Hamas drepte flere enn 1000 israelere og tok 250 gisler.

Foto: BASHAR TALEB / AFP

Det er første gang under krigen at Israel har bekreftet bruken av F-35 i forbindelse med et konkret angrep som har resultert i sivile tap, ifølge Information.

Det var Frifagbevegelse som omtalte saken først i Norge.

Redd Barna: Helt uakseptabelt

– At norske selskaper kan ha bidratt til bombing av flyktningleirer, selv om det var rettet mot militære mål, er helt uakseptabelt, sier Mads Harlem, spesialrådgiver og advokat i Redd Barna.

Mads Harlem er spesialrådgiver og advokat i Redd Barna Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han mener også at angrepet kan utgjøre en krigsforbrytelse, og krever at Kongsberg Gruppen vurderes av Forbrukertilsynet.

– Når vi nå ser at norske selskaper som bidrar i F-35 programmet blir så direkte involvert i de angrepene mot barn i Gaza, er det naturlig å vurdere om disse selskapene opptrer i henhold til åpenhetsloven.

Kongsberg Gruppens svar til NRK Foto: Maria Kommandantvold / DKBU I 2008 valgte Norge F-35 som kampfly med et bredt politisk flertall på Stortinget. Dette er den største norske forsvarsanskaffelsen noensinne, og myndighetene satte strenge krav om gjenkjøp og leveranseavtaler til norsk industri. Som følge av beslutningen inngikk KONGSBERG en industriavtale med myndighetene, og vi har siden den gang produsert deler i kompositt til flykroppen. F-35 utgjør ryggraden i norsk forsvarsevne og det langsiktige samarbeidet med allierte og partnere i USA gjør at Norge kan levere luftvern til Ukraina. KONGSBERG er en del av et større industrisamarbeid på F-35 og i dag er det nærmere 10 land som bidrar inn i programmet. I dette samarbeidet har Norge og KONGSBERG inngått langsiktige forpliktelser. Delene eksporteres til USA som en del av industriavtalen, og det ferdige flyet er underlagt amerikanske eksportregler. KONGSBERG er en leverandør i dette partnerskapet, spørsmål om bruk av F-35 må stilles til respektive myndigheter. – Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen

SV: – Må få sluttbrukererklæring på plass

SV har tidligere krevd en såkalt «sluttbrukererklæring» for våpeneksport til USA og andre NATO-allierte.

En sluttbrukererklæring er en garanti gitt til selger om at kjøper er endelig bruker av våpenet, og at kjøper ikke skal selge våpenet videre uten tillatelse fra opprinnelseslandet.

– Den beste måten å unngå dette på er å kreve sluttbrukererklæring. Dersom det ikke er mulig, er eneste løsning at Norge trekker seg fra samarbeidet, sier SV-toppen Ingrid Fiskaa.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun mener at det haster å få sluttbrukererklæring på norskproduserte våpen og våpendeler på plass.

– En sluttbrukererklæring vil gjøre slutt på at våpen ender opp der Norge offisielt ikke skal eksportere våpen.

Hun mener at regjeringen må innse at Norge har et problem når man indirekte eksporterer våpen og våpendeler til et land som begår grove krigsforbrytelser.

– Storbritannia har nettopp innsett at de har et problem, og innskrenket våpeneksporten sin. Nå er det på tide at den norske regjeringa våkner opp, sier hun.

– Dette er ikke et våpenembargo, sa den britiske utenriksministeren David Lammy ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han understreket også at landet vil fortsette samarbeidet med Israel. Foto: Toby Melville / Reuters

Tidligere i måneden ble det kjent at Storbritannia inndrar 30 lisenser for våpeneksport til Israel. Storbritannia mener det er en mulighet for at utstyret kan brukes til grove brudd mot internasjonal folkerett.

Regjeringen: Ikke aktuelt å trekke seg fra F35-samarbeid

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, mener at Norge har en langt strengere eksportpolitikk enn Storbritannia, når det gjelder våpeneksport til Israel.

– Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell fra Norge til Israel er ikke tillatt. Den norske regjeringens linje er altså mye strengere enn Storbritannia og en rekke andre europeiske land.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson forteller at det ikke er aktuelt å trekke seg fra F-35 samarbeidet.

Selv om det nå meldes at israelske fly med potensielt norskproduserte komponenter har bombet Gaza, mener Petersson at det ikke er aktuelt å forlate det internasjonale samarbeidet om F-35 fly.

– F-35-flyene er svært viktige for forsvaret av Norge. Det er uaktuelt å trekke seg fra dette samarbeidet.

Petersson bekrefter at norske bedrifter bidrar til F-35-flyene med flydeler og komponenter, men understreker at ferdigproduktet er underlagt amerikanske eksportregler.

– De ferdige F-35-flyene er underlagt amerikansk regelverk for forsvarseksport.

Norge krever ikke i dag av allierte at de skal spørre om tillatelse før våpen kjøpt av Norge selges videre.

Det ønsker regjeringen å endre.

– Regjeringens mål er å få på plass sluttbrukererklæringer også mellom NATO-land for videreeksport av våpen og ammunisjon, sier statssekretæren.

FN: Krever våpenstans

FN har tidligere krevd at land som leverer våpen til Israel skal stanse dette mens krigen pågår. De oppfordrer også land til å passe på at de ikke ender opp med å forsyne Israel indirekte med våpen, via deres forsvarsallierte.

«Leveranser av våpen og ammunisjon til Israel kan utgjøre alvorlige brudd på menneskerettigheter og humanitær folkerett. Stater risikerer medvirkning til internasjonale forbrytelser, og muligens inkludert folkemord», stod det i brevet som ble publisert i juni.