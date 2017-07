Fire vannscootere i ulykke i Oslofjorden

Til sammen åtte personer på fire vannscootere havnet i en ulykke torsdag ettermiddag.

Fem av de involverte kom seg inn til Solbergstøa camping, og én person ble tatt ombord i en redningsskøyte etter ulykken som ble meldt inn til politiet klokken 14.13.

To personer var savnet etter ulykken, men klokken 15.17 opplyser politiet til Drammens Tidende at disse har kommet seg i land ved restauranten Villa Malla.

Det var et følge som hadde leid vannscootere fra restauranten, opplyser politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd i ulykken, og foreløpig er det ikke kjent hva som førte til hendelsen.

– Det er satt i gang en større redningsaksjon med helikopter, redningsskøyte og flere politibåter. Det er også et apparat på land for å få avklart tilstanden til de involverte, sa Hunshamar til NRK etter at ulykken ble meldt.

Dykkere fra Drammen ble også sendt til ulykkesstedet utenfor Filtvet.

Saken oppdateres