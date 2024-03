Fire personer funnet døde på Torpo i Ål: – Jeg tror folk har det fælt

– Jeg tror sjokket er der fortsatt for mange. Jeg tror folk er opptatt av å ivareta hverandre og være sammen.

Det sier ordfører i Ål, Solveig Vestenfor, før hun legger til:

– Og det synes jeg er veldig bra, fordi det verste er vel hvis folk sitter alene i denne sorgen.

Politiet har en formening om hva som har skjedd

Det var lørdag kveld politiet rykket ut til en bolig på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Der fant de fire døde personer.

Politiet tror dødsfallene i Ål dreier seg om drap og et selvdrap. Det er ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser om at de har en formening om hva som har skjedd. De har også funnet et våpen som de mener kan knyttes til hendelsen.

– De fire døde er folkeregistrert på adressen. Det er snakk om to voksne og to unge voksne, sa politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon på en pressekonferanse søndag.

Ordføreren: – Dette er forferdelig

Mandag forteller ordføreren om en preget bygd og en preget kommune.

– Jeg vet at flere av arbeidsplassene har og har hatt samlinger. Det tror jeg også er lurt, for det er noe med det å samles i sorg og samles for å minnes.

– Rett og slett det å forberede seg på det nye, at noen er borte for alltid. Så dette er forferdelig. Det tror jeg alle kjenner på. Så hvordan folk har det? Jeg tror folk har det fælt, sier Vestenfor.

Får støtte fra hele landet

Vestenfor forteller at hun får støtte fra hele landet.

– Dette kunne skjedd hvor som helst. Jeg trodde ikke det kunne skje hos oss, men det kan det. Og med de nyhetssakene som har vært tidligere, så tror jeg folk er veldig preget av dette, sier Vestenfor og ramser opp:

– Jeg har fått mange hilsener og ønsker for hele Ål-samfunnet. Fra statsminister, stortingspresident, statsforvalter og mange av ministerne. I tillegg til en drøss med ordførere og andre kjente fra by og land, øst og vest, sier Vestenfor.

I kirken er det tent lys til minne om de fire avdøde. Foto: Julianne Flølo / NRK

– Det betyr noe. For det er en slags trøst oppi det voldsomme kjøret, og den belastningen det er for alle å oppleve dette. Noe av det beste med Norge er rett og slett at man støtter hverandre i slike situasjoner. Så det er bare å si takk for det!

Innbyggere tar kontakt med kriseteamet

I helga fikk kommunens innbyggere beskjed om at de kunne ta kontakt med kommunens kriseteam, hvis de trengte noen å snakke med.

Ifølge ordføreren er det flere som har gjort det.

– Det er viktig å få sagt at det kan man gjøre nå i den akutte fasen, men også senere. Det med sorg, sjokk og slike prosesser er veldig forskjellige for folk. Så kanskje noen kjenner at de har behov for profesjonelle folk å snakke med etter hvert. Det er mulig også senere, forklarer Vestenfor.

Hun understreker at selv om det er påske, så er kriseteamet tilgjengelig.

– I slike situasjoner kan man ikke tenke på om det er høytid eller hverdag. Hvis folk trenger hjelp, så må de bare ta kontakt. Vi har folk som kan bidra.

Gol videregående skole og Torpo kyrkje holder åpent

Gol videregående skole holder i dag åpent mellom 12 og 15. Både helsepersonell og deler av skoleledelsen vil være til stede, dersom ungdom trenger noen å prate med etter hendelsen på Torpo i helga.

Skoleledelsen melder at det også er åpent for dem som bare vil være sammen med andre.

Prost i Hallingdal, Sveinung Hansen, sier bygda er i sjokk. Foto: Julianne Flølo / NRK

Ordfører Solveig Vestenfor forteller at kirken på Torpo holder åpent mellom 16 og 18.

– Vi har fått melding om at det er flere som er på vei hjem på påskeferie, og som ønsker å få lov til å gå i kirken. For mange er det en fin plass å være for ettertanke og bruke litt tid på å ta dette innover seg, sier Vestenfor.

– Flere av de jeg snakka med ved kirken i går kjenner jo på at dette er helt ufattelig. Ubegripelig. Da er det noe med det å bruke litt tid å realitetsorientere seg selv: Dette har faktisk skjedd, forklarer Vestenfor.