Fengslet etter bortføring

Alle de fire som er siktet etter at et barn ble forsøkt bortført i Hønefoss onsdag, er varetektsfengslet. Tre av de siktede er fengslet for fire uker, en for to uker. Alle har fått delvis isolasjon og brev- og besøkskontroll, ifølge politiet.