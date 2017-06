Buss for tog

På Drammenbanen er strekninga Asker-Drammen stengt frå natt til i dag fram til tysdag morgon. Bane Nor jobbar med å forbetre signalsystemet for å redusere talet feilmeldingar. Det blir buss for tog mellom Asker og Drammen, og passasjerane må rekne med noko lengre reisetid på grunn av dette.