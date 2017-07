Avblåser ikke skogbrannfare

Faren for skogbrann er definitivt ikke over, sier brannvesenet. Lørdag er det nedbør og regnbyger på store deler av Østlandet, men det veier ikke opp for hvor tørt det har vært den siste tiden, sier fagleder i Drammensregionens brannvesen, Odd Ellingsen.