A-ha til jazzfestivalen neste år

A-ha er booket til Kirketorget jazz- fredagen neste år, skriver Laagendalsposten. – Vi er stolte over at Norges ubestridte største band kommer til Kongsberg Jazzfestival i 2018, sier sjefen for Kongsberg Jazzfestival, Kai Gustavsen, til avisa.