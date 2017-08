12 tatt i kontroll

Utrykningspolitiet har hatt kontroll på Gamle Hallingdalsvei, Sokna og Hamremoen. 12 personer fikk en form for reaksjon fra politiet. Ti fikk et forelegg, mens to personer ble anmeldt etter å ha kjørt i 127km/t og 136km/t i 80km/t-sone.