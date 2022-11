Vi skulle takket ja til NRK Debatten

I går burde vi vært til stede i Debatten på NRK og forklart hva vi gjør for at de som sliter økonomisk skal få det bedre. Beslutningen om å ikke stille på grunn av de pågående forhandlingene om statsbudsjettet virket riktig tirsdag ettermiddag.

Men viktigst av alt, vi kunne vært dønn ærlig på at vi må levere mer.

Det er vanskelig å gå i debatt på TV når ting ligger på bordet i forhandlinger, men etter å ha sett Debatten om fattigdom tirsdag kveld ønsker vi bare å si det som det er: Det var en feil beslutning av oss. Vi burde vært der. Først og fremst for å lytte til de kvinnene som blottstilte sine liv og historier om hvordan det er å leve med dårlig økonomi når alt som er rundt oss blir dyrere.

Vi kunne bidratt med løsninger. Om hvordan vi skal møte de utfordringene som landet vårt står i.

I debatten kunne vi fortalt at vi skroter karensåret i AAP-ordningen. Det gjør at de som ikke lenger har rett på AAP sikres inntekt. Vi kunne fortalt om tiltakene for å få flere unge i arbeid og utdanning, eller den etterlengtede økningen i barnetrygden for enslige forsørgere.

I debatten kunne vi vært tydelig på at vi vil gå gjennom reglene mellom dagpenger og andre trygdeytelser for å forsikre oss om at folk som er delvis uføre ikke skal få dårligere muligheter til å delta i arbeidslivet.

I debatten kunne vi også fortalt hva vi har prioritert på barnehagepriser og halvdagsplass på SFO. Og at vi sammen med SV i fjorårets budsjett sørget for at barnetrygden ikke lenger skal være en del av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

I debatten kunne vi forklart at den viktigste grunnen til at Arbeiderpartiet prioriterer et stramt budsjett, er for å få ned prisstigingen og dempet rentene. Det er aller viktigst for de lavtlønte.

Vi burde vært der.

Men viktigst av alt, vi kunne vært dønn ærlig på at vi må levere mer. Mye mer! Når folk sine liv blir presset av inflasjon, strøm og krig, så er det viktigere enn noen gang at vi har en sosialdemokratiske politikk som bidrar til trygghet. Det må vi få til i fellesskap.

En tom talerstol kan ikke forklare dette.

Neste gang sier vi ja. Neste gang stiller vi.