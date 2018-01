Vaskehjelpen kan være Norges neste suksessgründer

Jeg har møtt flyktninger som har utviklet nye medisiner i hjemlandet sitt, men endt opp med å vaske toaletter her i Norge.

Tall fra SSB viser at én av fire innvandrere er overkvalifisert for jobben de gjør.

Jeg kom selv til Norge som flyktning. Jeg har klart meg bra. Selv om det finnes mange innvandrere som har både topplederjobber og styreverv, er det et sterkt behov for å øke antallet suksesshistorier for å virkelig kunne endre holdningene i næringslivet.

Det viktigste Norge har, er verdien av alles arbeidsinnsats. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i – for alle.

Det er på tide at norske ledere innser at mangfold gir et konkurransefortrinn. At verden blir mer global er ikke noe nytt. Når skal det norske næringslivet følge etter?

Doktorgrad for å vaske gulv

Jeg er stolt av å bo i et land med mye høy kompetanse, men vi har dratt det et par hakk for langt når folk med doktorgrad vasker gulvene våre.

Hovedproblemet er at vi holder for mange av dem som kommer til Norge borte fra arbeidsmarkedet altfor lenge. Jo lenger en er ute av arbeidslivet, jo større blir gapet og konkurransen om å komme inn i varmen.

Å ansette innvandrere bør ikke være oppfattet som en belastning, heller som et lurt triks for å drive innovasjonen fremover.

I Silicon Valley er halvparten av alle nye bedrifter grunnlagt av innvandrere, selv om de bare utgjør 15 prosent av befolkningen. Selskaper som Yahoo, Google og eBay er alle startet av førstegenerasjons innvandrere.

At mangfold kan være en driver av innovasjon, bekreftes også av forskere ved Harvard som gjennom studien «How diversity can drive innovasjon». Den fant at selskaper med en mangfoldig ledelse, har 45 prosent høyere sannsynlighet for å oppleve økt markedsvekst og hele 70 prosent større sannsynlighet for å kapre et nytt marked.

Dette er løsningen

Nøkkelen til suksess, ligger i bedre samspill mellom det offentlige og næringslivet.

I stedet for å sende flyktninger på lukkede kurs, bør de heller sendes ut i bedriftene. Aiman Shaqura, gründer

Vi trenger å introdusere innvandrere med utdannelse og kompetanse til arbeidslivet så snart de har kommet til Norge.

I stedet for å sende flyktninger på lukkede kurs, bør de heller sendes ut i bedriftene.

De trenger praktisk erfaring og nye relasjoner – det får man ikke på skolebenken. Også de kulturelle normene læres best på en arbeidsplass.

Så kom igjen, kjære næringsliv: Ha døra på gløtt!

