Uhøflige gamliser

O du vise person på 40 pluss. Ja, du. Du som ofte kommenterer nettsaker. Du som ofte kommenterer at sånne som meg er for unge, dumme uten virkelighetsoppfatning. Ja, du.

Jeg lærte om nettvett tidlig i tenårene. Lærte du om folkeskikk?

Facebook er tidenes søppelfylling - fylt med dritt. Falske nyheter, dårlig journalistikk, null kildekritikk, kleine ordtak Gunn på 50 har som bakgrunnsbilde, overeksponering av egne barn og så klart folka i kommentarfeltet. Du vet, dere «middelaldrende menn» med tunnelsyn og ekskluderende holdninger.

Jeg har vært personen folk har spydd ut ting om.

Jeg vet at man ikke skal skjære alle over en kam, men er du klar over det?

Når unge mennesker uttaler seg i mediene koker kommentarfeltene.

Hvis det er en ung person som snakker om klima - ouf. Da er det bare å finne frem pølsene, for i kommentarfeltet er det klart for grillfest.

Spy ut det du kan, helst før moderatorene kommer som tidenes festbrems og sletter, luker bort og oppfordrer til orden.

Når en fest er over, drar man til neste. Grilling skal det i hvert fall bli, med mindre du tar med vegetarpølse. Da er du ikke invitert. Da griller de deg isteden.

Og jeg har vært der. Æresgjesten for grillfesten, opptil flere ganger. Jeg har vært personen folk har spydd ut ting om.

Hundrevis av kommentarer har jeg fått opp igjennom årene om hvor dum jeg er, alt jeg ikke kan, håpløs som jeg er, og at jeg ikke har grunn til å mene det jeg gjør. Jeg har da ikke opplevd verden. Jeg har da ikke nok livserfaring. Jeg er jo bare en dum, liten jente.

Facebook er tidenes søppelfylling; fylt med dritt.

For fem år siden skrev jeg i Dagbladet om at min mening også er verdifull – til tross for at jeg var 16 år den gang har lite endret seg. Hvor har det blitt av sakligheten? Den gode, gamle folkeskikken?

For når du forteller meg hvor dum jeg, vil jeg også skrive tilbake hvor latterlig du er, som tror at strømmålere kommer til å drepe deg.

Når du forteller meg at jeg som nittenåring «snakker som jeg har vett, før jeg er konfirmert», har jeg lyst til å fortelle deg at du kanskje må få ræva di ut av Stokke og se noe annet enn jorder.

Og når du skriver at jeg er en naiv, hjernevasket ungdom, vil jeg spørre deg hvem som egentlig er hjernevasket av oss to?

Det er jo tross alt du som referer til «klimakrisen som en psykisk lidelse» på din egen Facebook-side.

Men jeg skriver aldri det til deg. Selv om jeg har lyst. Jeg har så lyst faktisk. Sikkert like lyst til å skrive det om deg, som du åpenbart har når du skriver om meg. Men i motsetning til deg har jeg folkeskikk.

Jeg vet ikke om du har hørt om det? Det faktisk en ganske kul greie. Du bør prøve det, helst neste gang du tar turen innom kommentarfeltet.