Sommerfugldøden

Da jeg var liten løp jeg rundt med en stor, hvit håv om somrene. Jeg brukte den til å fange sommerfugler. Med blikket mot himmelen og langs bakken lette jeg etter de vakre skapningene som flakset lydløst gjennom luften. De hadde alle mulige farger og mønstre.

De aller fineste sommerfuglene la jeg i en liten krukke med et giftstoff kalt eter som fikk dem til å sovne stille inn. Så plasserte jeg dem i glassrammer med bitte små nåler som holdt vingene på plass.

Det hender jeg tar frem boksene i dag. Noen av sommerfuglene har jeg ikke sett på lenge, bortsett fra i disse minnene fra barndommen.

Sommerfuglene gjør skogen levende.

Mange tenker at naturen ødelegges sakte og ubetydelig. Det er ikke riktig. Nå er jeg 28 år. Jeg har så vidt rukket å rydde barndomstiden ut av gutterommet. På noen tiår har antallet sommerfugler blitt halvert i mange land.

Vi vet ikke nøyaktig hvor raskt de forsvinner her i Norge, men flere hundre norske sommerfugler er truet av utryddelse.

Sommerfuglene er mer enn vakre. De gjør skogen levende. De er mat for fugler. De bestøver blomster. Av alle verdens matplanter er 75 % helt eller delvis avhengige av pollinering, blant annet fra sommerfugler. Det er et svimlende høyt tall.

Vi vet godt hvorfor sommerfuglene blir borte. Den viktigste årsaken er at leveområdene deres forsvinner. Det har jeg sett selv.

Sett av et eget område til en blomstereng.

En blomstereng hvor jeg jaktet sommerfugler som liten har blitt erstattet av en fylling. Et gammelt skogholt er jevnet med jorden for å slippe inn lys til en campingplass. Langs kysten har flere vakre områder for sommerfugler blitt nedbygd av hytter.

Nå er sommeren her. Naturen har våknet til liv. På denne årstiden blir jeg lei meg av å se robotgressklipperne som har tatt over så mange hager. Blomster, gress og ville vekster blir aldri høyere enn roboten bestemmer.

Slike velfriserte hager er en ørken for sommerfugler.

Hvis du vil hjelpe sommerfuglene kan du la gresset gro noen steder i hagen. La ville blomster ta over i kriker og kroker. Hvis du har en stor hage så kan du sette av et eget område til en blomstereng.

La gresset gro noen steder i hagen.

Det samme kan borettslag gjøre. De har ofte store gressplener som står tomme. Det er så enkelt og så betydningsfullt.

Da jeg var liten, samlet jeg sommerfugler. Det var en annen tid. Nå må vi gjøre en innsats for å bevare bestandene, skriver Hauk Are Fjeld. Foto: privat

Kjøp frø fra norske, ville blomster hos blomsterforretningen. Sommerfugler elsker dem. Mange hageforretninger har egne frøpakker spesielt designet for sommerfugler. De kan plantes enkelt. På www.blomstermeny.no kan du finne masse informasjon om hvilke stauder, villblomster, sommerblomster og busker sommerfuglene liker.

Plutselig flyr fargerike skapninger og bier gjennom hagen din på jakt etter nektar.

Selv synes jeg at robotgressklippere burde forbys. Vi hadde det fint da vi slo gresset manuelt.

Velfriserte hager er en ørken for sommerfugler.

Da jeg var liten klippet jeg hagen for bestemor. Det var alltid like koselig. Jeg husker godt at jeg svingte klipperen forsiktig rundt blomstertustene på plenen hennes fordi jeg visste de var mat for sommerfuglene. Da jeg ble tenåring var jeg mindre opptatt av å klippe gresset som avtalt.

Det irriterte mamma og pappa, men sommerfuglene ble nok lykkeligere.

Jeg drømmer om at jeg om noen år kan løpe rundt med mine egne barn for å finne de vakreste sommerfugler. Gule, blå og røde med utrolige mønstre.

Vi skal ikke fange sommerfuglene og sette dem opp på nåler. Håven skal få ligge. Den tilhører en annen tid.

Jeg synes at robotgressklippere burde forbys.

Vi skal se på sommerfuglene der de sitter på blomstene sine. Så skal de fly videre.

De stille vingeslagene skal fortelle en historie om at vi gjorde alt rett da det gjaldt som mest.