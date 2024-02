2023 har lagt igjen et rosa skjær på alt. Barbiefilmen drar fremdeles inn millioner, Taylor Swift og Beyoncé er overalt, vi spiser «girl dinner», driver med «girl math», og gir kjærlige kallenavn som «babygirl» til voksne menn som Cillian Murphy og Pedro Pascal. Og kan man sette sløyfe på det, så setter man sløyfe på det.

Trenden «not like the other girls» er for lengst over, og vi er egentlig fornøyde med å være helt typiske jenter. Viktigst av alt: Du må være en «girls girl», en som ikke trekker ned andre jenter for egen vinning, men heller heier på dem.

«Vi er pene og vi er dumme. Nettopp! Bimboer.»

For første gang siden du var fire år, er det greit å like rosa igjen.

Jeg får opp videoer på TikTok av jenter som er elendige i biljard, titulert med ordet «girlhood». Sånn er det altså å være jente. Manglende ferdigheter.

Andre legger ut videoer der de trekker frem en rekke aktiviteter de kaller «girl hobbies». Er du redd du ikke har en hobby? Slapp av! Å skrolle på Pinterest eller gå på shopping er «girl hobbies».

De mest provoserende er likevel de som forklarer alvorlige temaer, som klimaendringer eller krigene i Ukraina og Gaza, som en catfight mellom videregåendejenter. Vi jenter skjønner nemlig ikke hva som skjer her i verden med mindre det forklares som en hverdagslig krangel om bagateller.

Har vi lyst til å bli begrenset til rosa og sløyfer? Når ble det en jenteting å late som du er dum? Det virker som vi blir «bimbofisert» med glede.

«Man tar vanlig inkompetanse og gjør det til en jenteting.»

Da «girl math» ble en greie, var det flere jenter fra fagområder der matte spiller en sentral rolle, som sa at de ikke likte trenden. De er jo flinke i matte. Mange syntes de var litt overdramatiske. Girl math er jo gøy! Det bare rettferdiggjør å bruke penger, selv om vi får dårlig samvittighet av det.

Og litt gøy kan det være. Samtidig blir det fremstilt som en mindre rasjonell måte å tenke på, som menn ikke egentlig forstår, og det har prefikset «girl». Det har en underliggende beskjed om at jenter ikke er så smarte.

Vi er pene og vi er dumme. Nettopp! Bimboer.

Noen tenker kanskje at disse tingene er uviktige. At noen jenter suger i biljard og klistrer ordet «girlhood» på, med sløyfe- og stjerneemojier, er vel ingenting å bruke tid på? Slapp av da, bare lik videoen og scroll videre.

Men det er et problem når man tar vanlig inkompetanse og gjør det til en jenteting. Å være dårlig i biljard er nemlig ikke en jenteting. Pappaen min er en hvit mann i 50-årene, og han vet ikke bak frem på biljardkøen. Jeg har kjent mange gutter som i mattetimen kommer frem til at Jens skylder 3,42 epler, når fasiten er at han har igjen 25. Eller «boy math», da.

«Å scrolle på Pinterest eller gå på shopping er 'girl hobbies'.»

Og vi jenter greier å forstå klimakrise og krig uten en chick flick-analogi.

Kort sagt: Det er ikke en jenteting å være dum! Dette er kvinnefiendtlighet pakka inn med sløyfe på toppen.

Jeg ønsker ikke å kjefte på andre jenter for å omfavne typisk jentete ting. Trenden har også ført til at vi snakker mer om opplevelser rundt det å være jente. Vi fokuserer mer på å støtte hverandre, og jeg synes helt ærlig talt at å kalle 40 år gamle menn «babygirls» er kjempemorsomt.

Alle burde prøve å kalle en heterofil mann «queen» minst én gang.

På mange måter har egentlig «girl internet» vært akkurat det det burde være: av jenter, for jenter. Når det derimot fører til at vi med glede fremstiller oss selv som dumme, blir det ekstremt problematisk. Spesielt når man samtidig later som om det er styrkende.

Det er ikke jentete å være dum. Bimbofiseringen av kvinner styrker ikke noe annet enn patriarkatet.