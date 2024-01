Politikere, nå må dere våkne

Det bør ikke være lov å bygge i myr, strandsone og store sammenhengende områder med urørt preg.

Fra nasjonalt hold må det komme absolutte grenser for naturinngrep. Naturen må få et bedre rettsvern, vi må vite hva vi ikke kan tillate. For eksempel bør det ikke være lov å bygge i myr, strandsone, inngrepsfrie områder og store sammenhengende områder med urørt preg, og en søknad om å få gjøre dette – fra for eksempel en hyttebygger eller et kraftselskap – må få nei uten videre behandling. Det sparer både søker og myndigheter for tid og ressurser – og naturen for alvorlige inngrep.