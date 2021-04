Kontorrottene sist

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jeg er en sunn og frisk «kontorrotte» som nylig ble 55 år og derfor skal vaksineres før en 54 år gammel lærer som hver dag går til en barneskole med 500 elever. Det synes jeg er blodig urettferdig.

Og jeg tror det er feil prioritering for norske barn, norsk næringsliv og ikke minst lærere- og barnehageansatte som risikerer mye mer ved å gå på jobben enn meg.

Jeg kan fint gjøre mye av jobben min fra hjemmekontor. Og jeg har også en arbeidsplass som er supert tilrettelagt for at noen av oss kan være der av og til. Vi kan holde tilstrekkelig avstand, og godt smittevern blir ivaretatt på alle mulige måter.

Jeg synes ikke at jeg har én eneste grunn til å snike meg foran.

En småskolelærer på hjemmekontor fungerer uendelig mye dårligere enn meg på hjemmekontor. Og på jobben har læreren stort behov for å være nær 7 år gamle Per som føler seg utrygg, mens jeg fint kan sitte tre meter fra 37 år gamle Pernille og diskutere i et luftig møterom.

Lærerne som nå stiller på jobb og håndterer raskt vekslende smittevernregimer er heltene mine.

Jeg skjønner at de kan bli redde og engstelige nå som smitten sprer seg aller raskest blant barn. Redde for å bli smittet selv, redde for å ta med smitte fra skolen hjem til familien sin, og redde for å ikke gjøre jobben som lærere best mulig fordi mulig smitte gir for mange bekymringer.

Kontorrotter gjør en mye bedre jobb fra hjemmekontoret når de trygt kan sende barna til skolen.

Åpne skoler og barnehager og trygge ansatte der er bra for barna, bra for de ansatte og bra for Norge. Jeg ser at det kontorrotte-kollegene mine med små barn er aller mest opptatt av, er om barnehagen og skolen er åpen.

Og de er opptatt av om den trygge kontaktlæreren eller den barnehageansatte barna deres knytter seg mest til, er på jobb.

Vaksinerte lærere gjøre det lettere å holde skolene åpne, og lettere for lærerne å gjøre jobben sin. Til full applaus fra hundretusenvis av kontorrotter! Kontorrotter som gjør en mye bedre jobb fra hjemmekontoret sitt når de trygt kan sende barna til skole eller barnehage.

Det er ikke en original tanke å prioritere lærere. I USA sa Joe Biden allerede 8. mars at målet var å gi alle lærere og skoleansatte første vaksinedose i løpet av mars. Er det fremdeles noen lærere som ikke har fått vaksinen sin, står de nå først i vaksinekøen.

Jeg skjønner at det er vanskelig å prioritere vaksinene. At de eldste og helsepersonell har vært først i køen, var helt riktig.

Veldig mange andre kan også ha gode argumenter for å få vaksine tidlig. Alle som møter mange i jobben: butikkansatte, taxisjåfører, alle i servicenæringen. Jeg synes ikke at jeg har én eneste grunn til å snike meg foran disse.

Men det aller viktigste nå er at den store majoriteten av oss stiller opp når vi får vaksinetimen vår. Jeg lover å ta imot min med stor glede når den kommer. Da reiser jeg slett ikke på hytta og jeg sier ikke nei takk.

Men jeg godtar altså gjerne å vente noen uker for å slippe en lærer eller barnehageansatt foran meg i køen.

Om det skjer, smiler jeg bredt fra hjemmekontoret og sender en vennlig tanke til alle som fortjener å føle seg trygge på arbeidsplassen sin.