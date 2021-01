Konto full av cash og gode minner

Tore Petterson er bekymret for at sparing har blitt så trendy at det går fra sunn fornuft til besettelse.

«Jeg synes ikke økonomi er gøy», skriver han i sin tirade mot sparebloggere, som han betegner som handelsstandens verste fiender, lokalbutikkenes mareritt og kulturens sikre død.

Som økonom vil jeg beklage at vi økonomer har en lei uvane av å gjøre økonomi vanskeligere og kjedeligere enn det trenger å være.

Som spareblogger er det nettopp dette jeg lever for å endre.

274 kroner dagen er nok til å spare 100.000 kroner på ett år, som altså blir 1 million kroner på ti år.

Økonom med tom konto

Jeg ble ikke født som en gjerrig sparehelt. Jeg var god til å bruke opp pengene på konto hver måned. Studentliv med boliglån og barn motiverte meg til å endre forbruket.

Det interessante var at jeg fikk mer glede av den ene latten som jeg tok med til lesesalen på fredagene enn de to om dagen jeg hadde drukket på jobb i årene før.

Slik ble jeg nysgjerrig på hvordan det er mulig å få mer glede av å forbruke mindre.

Det er dette jeg vil dele videre med andre. Før fikk jeg kun glede av luksuspengene til shopping og kos. Nå blir jeg glad av å betale strømregningen.

Resultatet av at jeg ikke sløser lenger, er at jeg har råd til å gå på restaurant med familien med god samvittighet. Jeg har råd til å være raus med de jeg er glad i, og råd til å prioritere opplevelser.

Jeg får ikke glede av å tenke at jeg har mer enn andre.

Gleden får jeg av meldinger fra aleneforsørgere som endelig har nok penger til å betale alle regningene, som endelig synes at økonomi er enkelt og gøy, og som ser at egen bolig ikke lenger er en uoppnåelig drøm.

Hvor mye koster det å bli millionær?

Jeg sparer for å bli mangemillionær, og jeg vil inspirere flest mulig nordmenn, og særlig kvinner, til å gjøre det samme.

Når ikke jeg bruker opp pengene mine på ting jeg ikke trenger, så kan jeg investere i solenergi, gjenvinning, kreftforskning og nye arbeidsplasser.

Mens kjolen på salg blir hengende i skapet med merkelappen på, som verken er bra for miljøet, lommeboken eller min psykiske helse, så gir sparing og investering en bedre dag for meg og en bedre morgendag for oss alle.

Jeg unner ingen å ha postkasseangst med stadig nye kredittkort og lån.

274 kroner dagen er nok til å spare 100.000 kroner på ett år, som altså blir 1 million kroner på ti år. Hvis du spør kontoutskriften gjennom det siste året, så vil mange av oss finne igjen 274 kroner dagen i impulskjøp.

Jeg fant hele denne summen i klær på salg som jeg ikke trengte, handlekurven jeg fylte opp på Søstrene Greene da jeg bare skulle innom etter lys og servietter, og maten jeg kastet fordi jeg var innom Kiwi hver dag.

Den griske pengemaskinen

At bankeierne kan gni sine grisksvette hender skyldes ikke sparebloggere med penger på bok, men den enorme økningen i «kjøp først, bekymre deg for betalingen senere».

Norge er ikke bare et av verdens rikeste land, men også aller best i Norden på forbrukslån og inkasso. Ifølge Gjeldsregisteret har flere enn 4000 nordmenn fått over 20 forbrukslån, og det er her bankenes pengemaskin ligger gjemt.

Det er dette jeg vil endre. Jeg unner ingen å ha postkasseangst med stadig nye kredittkort og lån for å prøve å betale regningene.

Hva om sparing betyr god og trygg økonomi med rom til å være raus?

Du har rett i to ting, Tore. Det ene er at penger er tabu, og det er et kjempeproblem. Takk for at du stikker hull på den byllen.

Det andre er at penger først og fremst handler om følelser. Ja, det er litt matte, regnestykkene må gå opp, men mest handler det om hva vi tenker og føler.

Overforbruk er en måte å håndtere følelser på. Derfor er det fullt mulig å ha fått kontroll på forbruket og spare mye uten å egentlig ha løst problemet.

Jeg sparer for å bli mangemillionær.

Kanskje er det deg selv kritikken din treffer best, fordi kontroll på kontoutskriften ikke løste det egentlige problemet med penger, nemlig tanken om at økonomi er kjedelig og at sparing er gjerrighet.

Hva om sparing betyr god og trygg økonomi med rom til å være raus, rom til å dele opplevelser med dem du er glad i og rom til å kjøpe det som egentlig gir deg glede?

Slik er det for meg. Jeg sparer fordi det gir meg glede og lar meg leve hver dag hundre prosent.

PS. Jeg setter av penger til planlagte opplevelser og kos hver måned, og møter deg gjerne til en kaffe på et av dine favorittsteder.

Så kan vi snakke om hvordan vi kan bryte ned tabuet om penger, slik at flest mulig kan få oppleve en økonomi med trygghet, glede og frihet.