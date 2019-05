Gjermund Eggen 1941–2019

NM på ski, 30 km menn i 1966, ble vunnet av Gjermund Eggen med tvillingbroren Jo på 2. plass. Det var første gang i historien at et tvillingpar sto sammen på seierspallen. Her Gjermund med istapper i håret etter å ha fullført 3-mila.

Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix