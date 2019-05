Idrettshistorikar minnest Eggen: – Han blei den største popstjerna i norsk langrenn

Uavgjort i Stavanger

Viking og Vålerenga spela 1-1 i Stavanger, trass i at Vålerenga måtte spele i over ein halvtime med 10 mann. Mohammed Abu blei utvist etter to gule kort på to minutt.

Chidera Ejuke gav gjestene leiienga, men Tommy Høiland utlikna berre sekund seinare.