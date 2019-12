Gi jentene vanskelige julegaver

Snart bugner det under juletreet, og det skal pakkes opp dukker, sparkesykler, spillkonsoller og kosedyr. Kanskje plantes en jentes drøm om hva hun skal bli når hun blir stor akkurat denne julen.

Mange av oss håper det blir en jobb innen teknologi, eller det vi på bransjespråket kaller en jobb i tech.

Julegaver kan gi spire til en ny interesse, og gaver kan for eksempel gi den første gleden av teknisk mestring. Men altfor mange jenter kommer bare til å pakke opp klassiske «jenteleker».

Vi risikerer å få et samfunn med løsninger som svarer best på menns utfordringer.

En lekebutikk er ikke akkurat unisex, men ofte er det vi voksne som putter barna i bås og kjøper ting ut fra fordommer. Mange jenter liker rosa, dukker, sminke og kjøkken. Men jenter elsker også å bli utfordret. Å få til ting. Å bygge ting. Å knekke koder.

Derfor må vi inspirere jentene fra de er små, og du kan gjerne begynne under juletreet. Kanskje kan din julegave være startskuddet for det som blir en spennende og viktig tech-jobb med høy lønn.

Vi er midt i teknologisk revolusjon som fører til store endringer på de fleste områder, og utviklingen er i stor grad styrt av menn. Kun en tredjedel av de som jobber i tech er kvinner, og det er enda færre i lederstillingene.

Hvorfor er det et problem? Jo, fordi vi utvikler fremtidens løsninger.

Altfor mange jenter kommer bare til å pakke opp klassiske «jenteleker».

Vi risikerer å få et samfunn med løsninger som svarer best på menns utfordringer. Og løsningene vi utvikler er ikke så gode som de kunne ha vært. At virksomheter med mangfold også gjør det bedre økonomisk, bør være enkelt å forstå også for dem som kun snakker i tall.

Vi må ha perspektiver fra både kvinner og menn for å lage smart teknologi for begge kjønn.

Da Apple for noen år siden lanserte den nye helse-appen, kunne den måle både aktivitet og søvn og hjertet – men ikke kvinners menstruasjonssyklus. Hadde de nok kvinner på teamet?

Vi i tech-bransjen kan også gjøre mye for å få med flere jenter og kvinner.

Vi må ha perspektiver fra både kvinner og menn for å lage smart teknologi for begge kjønn.

Vi må arbeide strategisk og langsiktig, bygge rollemodeller og skape møteplasser. Gi plass og stille krav. Løfte kvinner på scenen og i spalter. Som leder kan du oppfordre kvinner i virksomheten til å bli med i ODA, et nettverk med over 8000 kvinner som jobber i tech. Og virksomheten din kan støtte initiativ som skal inspirere jenter til å bli interessert i teknologi, som for eksempel TENK.

Vi som jobber innen helseteknologi har mulighet til å være en spydspiss. Det er over en halv million nordmenn som jobber i helsesektoren, rundt 85 prosent av dem er kvinner.

Det betyr at det i Norge er ekstremt mange kvinner som har inngående kjennskap til helsevesenet, problemer som trenger å bli fikset, utfordringer for ansatte og muligheter for pasientene.

Det hadde vært gull verdt hvis flere av dem hadde blitt mine kolleger og jobbet for å utvikle fremtidens helsevesen.

Ofte er det vi voksne som putter barna i bås og kjøper ting ut fra fordommer.

Det er på tide å ta livet av myten om at du må være ingeniør eller programmerer for å jobbe innen tech. Du kan være sykepleier, lege eller advokat. Du må ikke kunne eller forstå alt det tekniske, vi trenger at du er interessert og ser mulighetene.

Mange interesser plantes tidlig, og følger oss hele livet.

Vi ser det kanskje tydeligst i idrett og andre hobbyer. De første fotballpasningene på plenen, eller første gang rytmen kjennes i kroppen. Mange veterinærer likte dyr som barn, og mange sminkører var tidlig ute med å sjekke ut mødre og storesøstres sminkepunger hjemme på badet.

Skal vi få flere jenter interessert i teknologi må vi oppmuntre dem – i barnehagen, på skolen og på fritiden. Vi voksne sender signaler hele tiden, men er vi bevisste nok på det?

Jenter elsker også å bli utfordret.

For et par år siden utførte BBC et eksperiment hvor de byttet klær på jente- og guttebabyer, og lot barnet være med en frivillig en stund, omringet av ulike leker.

Den superenkle forskningen viste at babyer i jenteklær ble introdusert for dukker og bamser og andre myke leker – gutteklærbabyene fikk være mer fysiske og ble introdusert for harde læringsleker.

Hvis vi skal få flere jenter inn i tech, må vi skape en interesse først. Derfor bør vi voksne gjennomgå handlelista på nytt. Vi må gi jentene julegaver de ikke vet at de ønsker seg. Vi må tørre å være den som styrer unna mykt, rosa og glitter, til fordel for en hard pakke som blinker, kan bygges, settes sammen, går på batteri eller kan styres.

En Lego technic-pakke, for eksempel. Kort sagt: Gi jentene vanskelige julegaver.

Hun blir garantert utfordret, og opplever trolig mestring. Kanskje blir det en teknologidrøm av det også. Bra for henne, bra for bransjen, bra for samfunnet.