Fråtsing i friluft

Det er snart Black Friday. Er du turglad, som meg, er sjansen stor for at du også kjenner at det kribler litt ekstra etter å kjøpe en ny skalljakke, tursekk eller et par felleski.

Vi vet alle innerst inne at naturopplevelsen ikke blir bedre av å ha det nyeste eller mest populære utstyret. Likevel ligger vi nordmenn på verdenstoppen når det gjelder å kjøpe sports- og friluftsutstyr.

Ifølge Virkes siste handelsrapport har vi et sammenlagt forbruk på over 17 milliarder i året. Ser vi sammenlagte tall for forbruk av sportsvarer og -tjenester ligger vi godt over gjennomsnittet og på andre plass i Europa. Kun slått av Luxembourg.

Det store friluftsparadokset

At det norske friluftslivet har sine konsekvenser for naturen, omtales gjerne som «friluftsparadokset».

Tingene vi kjøper for å kose oss på tur har konsekvenser for miljøet, helt fra produksjonsfasen til de kastes og blir til søppel. Mye av utstyret vi kjøper, blir ikke engang brukt. I en Ipsos-undersøkelse svarte hele 55 prosent at de har tur- og friluftsutstyr liggende som de ikke bruker.

Ikke alle har vært turfamilier i generasjoner.

Det er trist at vi som elsker naturen dessverre også bidrar til å ødelegge den. Kjernen i det tradisjonelle friluftslivet er jo opplevelsen, stillheten og roen. Å kjenne at vi er en del av naturen.

Vi pynter oss på tur

Naturen bryr seg ikke om du er kledd i splitter ny Gore-Tex fra topp til tå eller om du bruker gammel solbleket anorakk og arvede gamasjer. Bruk det du har, kom som du er.

Ikke alle har vært turfamilier i generasjoner. Noen er nye i landet.

Det skal verken være nødvendig å tømme sportskjedene for turtøy eller lete seg gjennom alle hyllene på Fretex, for å være blant hipsterne i løypa. Har du en gammel islender i skapet, bra. Har du nettopp investert i en skalljakke, bruk den. Sverger du til jeans i skogen? Kjør på!

Går man inn i en sportsbutikk i dag ser det ut som man trenger ett antrekk til skituren, et annet til fjellturen, et tredje til fisketuren og så videre.

Hvem bryr seg om hva du har på deg? Tenk over hva du selv liker med å være i naturen. Jeg vedder på at det ikke er det freshe, nye antrekket til naboen som er trekkplasteret.

Vi må ta vare på det vi er glade i

Det å være på forbrukstoppen i verden, er ikke noe å være stolte av.

Heldigvis er vi de siste årene blitt mer opptatt av å handle brukt. Det er bra, men Norges sirkulærøkonomi er fortsatt ikke på mer enn 2,4 prosent.

Vi har mye å gå på når det gjelder å ta vare på det vi er glade i, og det gjelder både den gamle skidressen og naturen.

Det jeg ønsker meg til jul er at vi alle blir mer bevisste på å bruke det vi har, og slutter å kjøpe turutstyr og klær vi strengt tatt ikke trenger.

Når Black Friday nærmer seg, gå i skapet ditt, i kjelleren eller på loftet hos familien og se hva som finnes der. Når du kjøper julegaver eller trenger noe nytt, start med å sjekke om du finner det brukt.

Viktig lovendring på trappene

Regjeringen har nå foreslått en ny lov om bærekraftige produkter.

Den går blant annet ut på at produsentene må ta hensyn til holdbarhet og mulighet for reparasjon allerede når de lager tingene våre. De vil også sette egne krav til hele livsløpet for syv utvalgte produktområder, blant annet tekstiler, plast og emballasje.

I Frankrike er de kommet mye lenger enn oss. Der er myndighetene opptatt av at folk har «rett til reparasjon». Fra og med i høst får franskmenn som velger å reparere klærne sine dekket reparasjonskostnader opp til 25 euro, altså nesten 300 kroner.

Det er noe å strekke seg etter, eller hva?