Dropp bakingen!

Det bakes nå 700 000 flere deiger ekstra i uka hjemme hos Ola og Kari nordmann. Det betyr en kvart milliard norske kroner i tapt omsetning hver måned for bakeren.

I stedet for å bake hjemme bør du som nå er permittert og mottar penger fra fellesskapet gjøre det du kan for at resten av samfunnet blir så lite skadelidende som mulig.

I stedet for krisepakker på flere titalls milliarder kunne hver enkelt av oss kjøpt brød og annet godt fra bakeren. Her har du seks grunner til hvorfor

Norske lokalbakere er håndverksbakeri. Det er flere sysselsatte per bakte brød her enn for industribakt brød. Derfor vil handel hos lokalbakeren trygge flere arbeidsplasser.

Lokalbakeren produserer brød av norsk mel. Den norske bonden og bakeren går hånd i hånd for å sikre vår egen forsyningskjede i kriser som nå. Da er det uklokt å kjøpe brød som er importert fra utlandet.

Norsk bakerbransje sørger for at ungdommer fra norsk videregående får et svennebrev de kan være stolt av. Til høsten skal nytt kull ut og finne en lærlingplass. Da trenger vi at bransjen fortsatt eksisterer. Men pass på hvor du handler. Det er ikke alle bakerier som er ekte bakerier, noen bare tilbereder importerte bakervarer fra utenlandsk industri.

Norsk bakerbransje er for svært mange synonymt med sin første sommerjobb eller deltidsjobb under studier. Støtter vi norsk bakerbransje nå, sørger vi for at det også i fremtiden er mulig for ungdom å finne seg jobb.

Lokalbakeren er kortreist og miljøvennlig. I en tid hvor klimakrise og koronakrise går hånd i hånd, er det helt fantastisk om vi kan imøtegå begge ved å handle hos bakeren på hjørnet.

La oss slippe at regjeringen forbyr hjemmebaking. La oss bruke sunn fornuft, unn oss en pause fra hjemmekontoret og kjøp noe godt fra bakeren. Og du kjære gjærprodusent som nå planlegger å doble gjærproduksjonen til hjemmebakerne. Ikke gjør det. Norsk bakerbransje trenger all den hjelpen de kan få.