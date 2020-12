Dette må til for å komme seg inn i boligmarkedet i Oslo

Du vet når du drømmer at du løper, men ikke kommer deg fremover?

Litt sånn kan det kanskje føles å stå ufrivillig utenfor boligmarkedet i Oslo akkurat nå. Et marked der barrieren for å komme inn stadig blir høyere, mens du selv står på stedet hvil.

På ett år har boligprisene i Oslo steget over 10 prosent. Prisen på inngangsbilletten til boligmarkedet blir stadig dyrere. Skal man kjøpe bolig alene, uten hjelp fra foreldrebanken, er det for mange et uoverstigelig hinder.

La oss ta et eksempel:

Skal du i 2020 ha et rimelig antall boliger å velge mellom i Oslo, trenger du å kjøpe for omtrent 3,2 millioner kroner dersom du skal bli huseier, ifølge tall fra Eiendomsverdi

kroner dersom du skal bli huseier, ifølge tall fra Eiendomsverdi Du trenger 15 prosent av den summen i egenkapital, nærmere bestemt 480.000 kroner

av den summen i egenkapital, nærmere bestemt kroner Du må låne 2.720.000 kroner. Da må du minst tjene 544.000 kroner, fordi du ikke har lov til å låne mer enn fem ganger bruttoinntekten din

kroner. Da må du minst tjene kroner, fordi du ikke har lov til å låne mer enn fem ganger bruttoinntekten din Har du studielån på noen hundre tusen teller det også med på din totale lånebyrde. Da må du må tjene enda mer for å få kjøpt boligen

Det betyr at du ikke kan tjene så veldig mye under den norske snittlønnen på 567.000 kroner dersom du skal klare det. Ikke minst krever det altså at du har greid å spare rundt en halv million kroner selv.

Boliglånsforskriften Ekspandér faktaboks Boliglånet for primærbolig kan ikke overstige 85 prosent av verdien av boligen du kjøper.

Bankene kan ikke gi deg lån som er over fem ganger din årlige inntekt.

Bankene kan gi unntak for disse reglene i 10 prosent av lånene hvert kvartal. Unntaket for dette er Oslo, der grensen er 8 prosent.

Dagens forskrift gjelder frem til 31. desember 2020, etter å ha blitt fornyet i november 2019.

Opprinnelig ble boliglånsforskriften innført i starten av 2017, for å dempe den sterke boligprisveksten som hadde vært.

I utgangspunktet kan bankene bryte kravene i forskriften i 10 prosent av utlånene hvert kvartal. I forbindelse med koronapandemien ble dette taket midlertidig økt til 20 prosent i andre og tredje kvartal. I fjerde kvartal settes grensen tilbake til 10 prosent. Kilde: Regjeringen

Har bare råd til å leie

For en stor gruppe som ønsker å bo og jobbe i Oslo, er det eneste alternativet å leie bolig mens man sparer opp nok egenkapital.

I mellomtiden risikerer man at boligmarkedet fortsetter rett opp, og at man aldri klarer å spare nok.

Forskjellen mellom de som allerede er inne i boligmarkedet, og de som er utenfor, har blitt spesielt synlig med koronapandemien.

Norges Bank har kuttet renten til null for å hjelpe norske bedrifter og husholdninger gjennom krisen. Det har ført til at alle som fortsatt er i jobb har fått mye mer å rutte med, som igjen har ført til økt låneopptak og huskjøp.

Rentevåpenet er altså så kraftfullt at det gir den privatøkonomiske situasjonen for mange av oss et skikkelig løft.

Betaler for familien oppe

La oss ta nok et eksempel:

Skal du leie en bolig alene i Oslo, må du regne med å betale kanskje 10.000 kroner i måneden – ofte mer dersom man ønsker høy standard og god beliggenhet

i måneden – ofte mer dersom man ønsker høy standard og god beliggenhet For det beløpet kunne man betjent rentene på et lån på nesten 6,7 millioner med dagens boliglånsrentenivå på 1,5 prosent

Det betyr at i mange boliger i og rundt Oslo, som for eksempel har en utleiedel i kjelleren, betaler personen i kjelleren omtrent hele rentekostnaden til familien i etasjen over.

Familien oppe bor «gratis», finansiert av personen i kjelleren – som på grunn av lav inntekt og manglende egenkapital ikke får låne nok til å kjøpe selv.

De som eier får mer

Familien i etasjen over har kanskje også vært så heldig at boligen deres har blitt 10 prosent mer verdt det siste året, som gjør at de kan refinansiere lånet – og kanskje pusse opp eller kjøpe seg en hytte.

For personen i kjelleren, som kanskje ønsker å eie bolig selv, har terskelen for å komme seg inn i markedet blitt enda høyere.

Avstanden øker

Eksempelet er selvfølgelig spesielt grelt fordi boliglånsrentene nå er ekstremt lave.

Likevel viser det hvordan rentekuttet også har økt avstanden mellom folk.

Og den avstanden kommer ikke til å bli spesielt mindre neste år. Vi kommer til å ha rekordlave renter også fremover, og ekspertene spår fortsatt boligprisvekst.

Står du utenfor boligmarkedet, og vil inn, er det bare å komme i gang med sparingen. Og helst finne deg en jobb der du tjener mer enn snittet.

For mange er det dessverre lettere sagt enn gjort.