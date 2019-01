Det er nesten så man tror det er en spøk

Når verdens økonomiske forum runder av sitt toppmøte i Davos i dag vil rundt 1500 privatfly ha landet og lettet på flyplasser i nærheten av det berømte sveitsiske vintersportsstedet.

Toppmøtet samler blant annet 60 statsledere og over tusen toppledere for store, internasjonale selskaper. De færreste av disse har for vane å fly med ordinære rutefly, og er forklaringen bak det enorme omfanget av privatfly.

For å sette det i perspektiv: På toppmøtet er det til sammen rundt 3000 delegater som deltar. Da er prosentandelen som dropper rutefly høy. Delegatene blir oppfordret til å dele privatfly dersom de absolutt ikke kan fly rutefly, uten at det ser ut til å ha gitt veldig stor effekt.

Ukens snakkis

Det paradoksale i at så mange velger å ta privatfly til et forum der klimakrisen er høyt på agendaen, har blitt en snakkis i Davos og har fått bred pressedekning både hjemme i Norge og i verden ellers.

Toppene møter seg selv i døren i klimaspørsmålet.

Når de har kommet frem til Zürich i privatfly er det også en god del av dem som tar helikopter videre opp hit i fjellene. Det sparer dem for en togtur på i underkant av tre timer.

Alle skal bidra

Inne i kongressenteret er beskjeden til delegatene klar. Store plakater oppfordrer til miljøvennlig transport:

«Det årlige møtet er ISO-sertifisert for bærekraftig gjennomføring. Forumet er forpliktet til å redusere og kompensere for sitt karbonavtrykk. Ved å velge de smarteste transportalternativene, kan du bidra til å redusere karbonavtrykket», heter det på et av de mange oppslagene.

Foto: Cecilie Becker

Ved inngangene deles det ut gratis brodder, med en klar oppfordring om å gå mest mulig mens vi er her. På veien må vi som går passe oss for å ikke bli nedkjørt av hundremeterslange kortesjer med store, svarte biler som frakter toppene rundt.

Vi får også tilbud om gratis tog og buss for å komme oss rundt i byen, og pressen blir kjørt i små elektriske golfbiler mellom pressesenteret og kongressenteret. Vi oppfordres alle til å bidra til å redusere møtets karbonavtrykk.

Forsvinnende liten gevinst

Men klimagevinsten av vår innsats med brodder på føttene blir forsvinnende liten i forhold til utslippene fra privatflyene. Det er nesten så man tror det er en spøk.

Forskjellen mellom vanlige folk som forventes å bidra med det de kan for å redusere klimagassutslippene, og de som tar beslutningene som skal sikre klodens fremtid, virker uoverkommelig stor.

For hvorfor skal vanlige folk gjøre endringer i sine liv, når de som sitter med makten ikke gidder?

Ny geologisk tidsalder

Klimautfordringene vi står overfor er enorme. Et rikholdig miljøfaglig program i løpet av Davos-uken levner ingen tvil:

– Vi har endret verden så mye at forskere mener at vi er i en ny geologisk tidsalder, den antropogene tidsalderen, menneskets tidsalder, sa miljøprofil David Attenborough i begynnelsen av uken.

Det store spørsmålet etter årets Davos-møte må være om noe av klimabudskapet faktisk når frem til verdens beslutningstagere. Noe av svaret får vi kanskje når vi teller opp antall privatfly her neste år.