Alain de Benoist svarer på anklagene

Jeg har lært med bestyrtelse og indignasjon om ytringer rettet mot meg av Bente Pihlstrøm, forlagssjef i Humanist forlag. Disse ytringene, som er blitt videreformidlet av blant annet TV-kanalen NRK på Dagsnytt 18 den 3. februar, fremstiller meg som «fascist», en motstander av demokrati og ytringsfrihet, og som en «ideolog for Identitærbevegelsen».

Jeg pleier ikke å svare på slike påstander, som krenker min ære og mitt rykte og faller inn under domstolene. Enhver offentlig person kan selvfølgelig kritiseres. Men jeg kan ikke la slike usannheter passere, særlig ikke i et land som Norge der navnet mitt er lite kjent.

Jeg er en uavhengig intellektuell. I mer enn 60 år (jeg fyller 80 i år) har min eneste aktivitet vært å lese, skrive og publisere. Pr. i dag har jeg publisert over 120 bøker, 2 000 artikler og 900 foredrag. Mine interesseområder er hovedsakelig politisk filosofi, idéhistorie, religionshistorie og kritikk av den liberale kapitalismen.

Mine bøker har blitt publisert i Frankrike av de største forlagene (Robert Laffont, Albin Michel, Plon, etc.) og har pr. i dag blitt oversatt til rundt femten forskjellige språk. I 1977 mottok jeg prisen Le Grand Prix de l’Académie française, som er en av de høyeste æresbevisningene i franske litterære kretser.

Jeg tilhører ikke noe parti eller politisk bevegelse, og ønsker ikke å tilhøre noen.

Fascismen er en ideologi som er meg fremmed. Langt fra å være en motstander av demokrati, publiserte jeg i 1985 en hel bok, Det demokratiske spørsmål (Démocratie, le problème), som allerede er oversatt til seks språk, for å forsvare demokratiske prinsipper, i første rekke prinsippet om folkets suverenitet som eneste kilde til legitimering av politisk makt. Ikke bare er jeg ikke fiendtlig til demokratiet, men jeg er en tilhenger av dets utvidelse på alle nivåer, ved hjelp av deltagende demokrati og lokaldemokrati.

Jeg har dessuten utgitt en bok mot nazistisk og stalinistisk totalitarisme (Kommunisme og nazisme, 1998). Jeg har utgitt tre bøker mot rasisme (Europa, Den tredje verden, samme kamp, 1986, Former for rasisme og antirasisme, 1981, Mot rasisme, 2022). Jeg har utgitt flere bøker til fordel for total ytringsfrihet (La chape de plomb, 2020).

Det er tydelig at Pihlstrøm aldri har lest en eneste linje av mitt verk, noe som også gjelder de som fant det for godt å videreformidle hennes påstander. For å æreskjelle meg, har de bare skrevet av andre æreskjellere.

Deres eneste mål er tilsynelatende å hindre utgivelsen av bøker jeg har skrevet i Norge, bøker de ikke engang kjenner innholdet i. Dette forsøket på sensur viser usminket hva slags begrep de har om ytringsfrihet.

Teksten er oversatt av Legatum Publishing.