Remdesivir er en av medisinene som den amerikanske presidenten Donald Trump har fått. Det har vært knyttet mye håp til at den skulle bli en hjørnesten i det medisinske svaret på koronapandemien.

Nå har forskerne i den store, internasjonale Solidarity-undersøkelsen kommet med sin konklusjon. Remdesivir sørger ikke for at flere overlever alvorlig covid-19.

Den ser heller ikke ut på å påvirke hvor lenge pasientene ligger på sykehus.

Studien er offentliggjort på den vitenskapelige «preprint-serveren» Medrxiv.

Solidarity-undersøkelsen blir koordinert av Verdens helseorganisasjon og er den største av sitt slag i verden.

Grundig testet og kontrollert

På sykehus i mange land, inkludert Norge, ble over 2700 pasienter behandlet med Remdesivir. Denne gruppen ble sammenlignet med en like stor gruppe som ikke fikk. Det er slike kontrollerte forsøk som gir kunnskap.

Resultatet av studien viser at det ikke er noen vesentlig forskjell i overlevelse mellom de ulike gruppene, melder avisen.

LEDER STUDIEN: John-Arne Røttingen er leder for den internasjonale styringsgruppen for Solidarity-undersøkelsen. Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

Slår hull på tidligere forskning

I juni kom det resultater som tydet på at Remdesivir hadde en viss effekt. En revidert utgave av denne forskningen ble publisert 8. oktober. Konklusjonen var den samme.

Forskerne observerte at 11,4 prosent av pasientene som fikk Remdesivir var døde innen en måned, mot 15,2 prosent av pasientene som var i kontrollgruppen. Det antyder at dersom forsøket ble gjentatt, så kunne denne lille forskjellen viskes vekk.

Med den nye, brede studien som nå har kommet, så skjedde nettopp det.

VAR DET STORE HÅPET: Remdesivir er et lite molekyl som faktisk gjør noe med viruset i kroppen, men det hjelper ikke flere til å overleve. Foto: Wikimedia

God tanke

Remdesivir skal sørge for at menneskelige celler som er infisert av koronavirus ikke lager flere virus. Det er slik smitten sprer seg i kroppen. Det lille antallet virus som smitter deg finner nye hjem i cellene dine. Der inne tar de over maskineriet og lager mer virus. I løpet av kort tid har du trillioner av virus i deg, og du er syk.

Remdesivir skulle kortslutte denne prosessen ved å sabotere kopieringen. I forsøk med menneskelige celler i laboratoriet gjør den akkurat det. I forsøk på mennesker ser det også ut til at mengden virus går ned.

Likevel fører det ikke til at flere overlever dersom de blir alvorlig syke.

LITEN EFFEKT: Ifølge lekkasjer fra den store studien gjort av Verdens Helseorganisasjon, Solidarity, har ikke Remdesivir effekt i behandling av covid-19. Foto: NRK

Hadde mye håp

– Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er Remdesivir, sa Bruce Aylward, assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon allerede i mars.

Da antydet de første, men svake forsøkene, at pasienter med covid-19 kom raskere ut av sykehuset dersom de fikk Remdesivir. Resultatet var såpass oppløftene, at medisinen var den første som ble tatt inn i Solidarity-undersøkelsen for å få sikker kunnskap.

Den kunnskapen har vi fått nå, og den forteller ikke det mange hadde håpet på.

I GOD TRO: Bruce Aylward i Verdens helseorganisasjon hadde troen. Nå har studien, som hans egen organisasjon har sparket i gang og koordinert, vist at han ikke hadde grunn til å tro, melder internasjonal avis. Foto: Pierre Albouy / Reuters

I tillegg til Remdesivir, undersøkte forskerne i den nye studien malariamedisinen Hydroksiklorokin og en kombinasjon av hivmedisinene Lopinavir/Ritonavir.