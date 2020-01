Vatikanet lagrer verdensarv på Svalbard

Dypt inne i en nedlagt gruve på Svalbard kommer det stadig nye forsyninger av den moderne verdens kultur og historie. Det kalles Arctic World Archive, eller Dommedagshvelvet.

Dokumenter, lyd og bilder skal lagres på filmruller som sikrer dataene i minst fem hundre år. Slik kan mennesker etter oss lære om vår kultur ved å lese av filmrullene.

Vi var med da det kom forsyninger fra Vatikanet.

Bibelen og Dantes gudommelige komedie

Paola Manoni fra Vatikanstatens bibliotek er på Svalbard for å deponere kopier av middelaldermanuskripter. Foto: Piql

Paola Manoni er bibliotekar i Vatikanet. Hun er på vei inn i gruven for å legge manuskripter og tegninger fra middelalderen i hvelvet.

– Vi har blant annet med oss kopier av vitnebeskrivelser fra den første Bibelen. Vi har også med Botticellis illustrasjoner fra 1400-tallet til Den gudommelige komedie.

Hun har også med gamle skrifter på palmeblader, og et pre-colombiansk manuskript, Borgiano Mexicano, fullt av mytologiske tegninger, og autografene til Galileo Galilei, Rafael og Boccaccio.

– Vi ser på disse manuskriptene som frøene til menneskehetens kultur. Vi er veldig stolte av å få være en del av dette prosjektet, sier Paola Menoni.

Norsk folketro

Denne dagen har også delegasjoner fra Russland, Korea, Kina, Italia, Mexico, Thailand og Spania med seg skatter som de vil lagre for ettertiden.

En representant fra Thailand har med seg historiske dokumenter fra 700-tallet.

Den Europeiske Romfartsorganisasjonen i Italia har med dokumentasjon fra deres første tur ut i verdensrommet i 1991.

Den spanske delegasjonen har med dokumentasjon om utviklingen av Barcelona fra landsby til storby.

Fra Norge møter vi Pål Rørby og Øyvind Steensen, som samler folketro fra hele landet til Dommedagshvelvet.

Slik dukker troll og haugfolk opp i naturen i appen Hidden. Foto: Hidden

– De første historiene vi har gjort klare nå, er fra Hallingdal. Dette er historier som blir borte med folk som forteller dem. Det handler om troll, haugafolk, sjøormer og annet skrømt. Vi har gjort opptak og oversatt alt til engelsk, merket historiene på kartet, og tatt bilder for å dokumentere stedene.

De arrangerer en nasjonal innsamlingsaksjon, der folk kan sende inn sine egne historier. Alt skal lagres Dommedagshvelvet

Historiene vil etterhvert bli tilgjengeliggjort i appen Hidden.

– Målet med appen er å få barn og unge ut i skogen. Når du er ute på tur, så får du ikke hele historien før du er på stedet, forteller Pål Rørby.

Sikrer kunnskap om den moderne verden

Dommedagshvelvet ligger bare noen hundre meter fra inngangen til det mer kjente Frøhvelvet på Svalbard. Foto: Mari Tefre / NRK

Ideen om arkivet kom som en følge av Svalbard globale frøhvelv, som ligger i den samme gruven.

– Vi tenkte at når vi kan ta vare på all verdens frø her, som en forsikring ved en eventuell katastrofe, hvorfor kan vi ikke ta vare på den verdifulle informasjonen som verden bør gi videre til sine etterkommere, spør Rune Bjerkestrand.

Han er daglig leder for selskapet Piql, som hadde ideen til Arctic World Archive.

Filmrullene i hvelvet

Filmen blir utviklet fra mikrofilm til nanofilm,og blir digitalisert. Det lagres både lyd og bilder på den. Foto: Piql

– Alt som kommer inn lagres på film. Filmen utvikles videre med nanoteknologi fra mikrofilm til nanofilm. Den digitaliserer vi.

Bjerkestrand forteller at de har testet filmen, og tror den vil holde i 1000 år.

– Siden det er film, kan du bare holde den mot lyset og lese hva som står der. På filmen står bruksanvisningen for hvordan du skal få fram det som er lagret på filmen, sier Bjerkestrand.

