Vald, fyrverkeri og eggkasting på Halloween: Gav skarp ammunisjon til niåring

– Eg blei ganske sjokkert då eg såg i godtposen til ungen, seier Aileen Bjerkan.

Sundag kveld følgde Bjerkan sin ni år gamle stesønnen med på «knask eller knep» i Tønsvika i Tromsø kommune.

Ved eit av husa dei stoppa ved, stakk ein mann handa heilt ned i godteposen for han slapp det han hadde i handa.

Bjerkan syntest det var litt merkeleg.

– Eg tenkte "OK, dette må me nok sjekka", seier ho.

Då dei kom heim fann ho fyrst tre patroner i godtposen, før ho ringde politiet.

Etterpå talde ho meir nøye over, og fann totalt 23 skarpe patroner i .22 kaliber.

Nordlys skreiv om saka fyrst.

Til avisa opplyser politiet at mannen no sit i arresten.

Hektisk kveld for politiet i Bergen

Politiet i Bergen anslår at dei har fått 15–20 meldingar om Halloween-feiringar som har utarta seg.

– Det har vore ein forholdsvis travel kveld, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt Knut Dahl-Michelsen.

Kring 18.00 ringde ein gutegjeng i 13-14-årsalderen i Fana politiet etter å ha blitt utsett for vald, skriv BA. Gutane skal ha fått lov til å ta to stykk godteri, men ein av dei to tre. Mannen i huset skal ha rive ein gut i håret og lagt han eller ein annan gut i bakken.

– Den konflikten ser ut til å vera løyst no. Den vaksne parten har erkjent at det har gått litt for langt. Det er ikkje nokon som ynskjer å forfølgja no, seier Dahl-Michelsen.

– For mykje knep og for lite knask

Like før klokka åtte fekk politiet melding om at ein sykkel var blitt kasta frå ei bru i Fyllingsdalen. Ein person vart nesten treft av sykkelen.

II Fyllingsdalen skal det og ha blitt begått skadeverk mot kjøpesenteret Oasen samt oppskyting av fyrverkeri.

21.29 fekk politiet melding om at ein ungdom hadde blitt utsett for vald i området ved Rothaugen skole.

Ein halvtime seinare meldte politiet at dei var på jakt etter ungdommar på Skjold, då dei mistenkte at det var blitt skote fyrverkeri mot Bybanen

– Det pleier alltid å bli litt på desse dagane. Litt prankar og spøkar er greitt, men det er kanskje dratt litt for langt.

– Det har vore for mykje knep og for lite knask, det er korrekt oppsummert, seier Dahl-Michelsen.

Kasta egg på personar, bilar og hus

Politiet i Agder meldte søndag kveld at dei hadde fått inn fleire meldingar om ungdomar som kastar egg på personar, bilar og hus. Politiet opplyser at dei ikkje hadde kapasitet til å rykka ut på nokon av oppdraga.

Politiet i Oslo har fått inn meldingar om det same.

– Me er på Bøler der ungdomar har kasta egg på bilar som køyrde forbi. Me har fått peikt ut nokon gutar som me har kontroll på, meldte dei på Twitter tidlegare i kveld.

Kort tid etter blei det også kasta egg etter ein politibil. Politiet fekk tak i vedkomande og «tar ein alvorsprat».

I Drammen har det kome inn fleire meldingar om brann i bosspann. Politiet har meldt at dei har kontroll på alle.